Сериал "Гадалка", в котором Михаил Пореченков ищет преступников при помощи снов

Главный герой сериала "Гадалка" - майор столичной полиции Алексей Потапов. Прожженный материалист, который своими глазами убедится, что не все в мире можно объяснить рационально. Вместе с Люсей Некрасовой - тихой и скромной девушкой из небольшого провинциального городка Березово - они составят очень эффективный дуэт детективов, ведь Люся обладает уникальным даром - она может видеть во сне детали совершенных преступлений. К несчастью для себя, Люся открыла этот дар, когда пропала ее родная сестра Маша, самый дорогой человек в ее жизни. Теперь она надеется при помощи Потапова выяснить, что с ней произошло.