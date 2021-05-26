Сериал "Гадалка", в котором Михаил Пореченков ищет преступников при помощи снов
31 мая на телеканале "1+2" состоится премьера сериала "Гадалка" (с Михаилом Пореченковым).
31 мая на телеканале "1+2" состоится премьера сериала "Гадалка" (с Михаилом Пореченковым).
В сериале Михаил Пореченков ищет преступников при помощи снов.
Главный герой сериала "Гадалка" - майор столичной полиции Алексей Потапов. Прожженный материалист, который своими глазами убедится, что не все в мире можно объяснить рационально. Вместе с Люсей Некрасовой - тихой и скромной девушкой из небольшого провинциального городка Березово - они составят очень эффективный дуэт детективов, ведь Люся обладает уникальным даром - она может видеть во сне детали совершенных преступлений. К несчастью для себя, Люся открыла этот дар, когда пропала ее родная сестра Маша, самый дорогой человек в ее жизни. Теперь она надеется при помощи Потапова выяснить, что с ней произошло.
Роль гадалки в сериале исполнила Екатерина Олькина ("Однажды в Ростове", "Зеленый фургон"). А в образе респектабельной дамы, которая со временем начинает все больше проникаться Люсей, на экране появится обладательница премии "Ника" за роль в фильме "Ученик" и приза фестиваля "Кинотавр" за лучшую женскую роль в картине "Интимные места", актриса Юлия Ауг.
В ролях: Михаил Пореченков, Екатерина Олькина, Яна Крайнова, Василий Бочкарёв, Дмитрий Репин, Владимир Капустин, Михаил Парыгин, Юлия Ауг, Александр Асташенок, Анна Тараторкина, Николай Иванов (II), Ян Алабушев, Владимир Федотов (III), Борис Щербаков, Сергей Губанов, Лидия Мельникова, Константин Воробьев, Александр Кузнецов, Александра Живова, Сергей Кагаков, Александр Левин (II), Лилия Лаврова, Сергей Степин, Виктория Рунцова, Анастасия Чуева, Игорь Ключников, Ксения Хаирова, Станислав Курач и другие.
Смотрите сериал "Гадалка" с 31 мая в 18:30 на телеканале "1+2".