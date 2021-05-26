Netflix начинает снимать первый российский сериал "Анна К.": главную роль сыграет Светлана Ходченкова

Над сериалом "Анна К." работают продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов ("Измены", "Полицейский с Рублевки", сериал "Эпидемия"), Наташа Меркулова и Алексей Чупов ("Салют-7" и "Колл-центр") и Роман Кантор, который написал сценарий к фильму "Эпидемия. Вонгозеро" и сериалу "Эпидемия".