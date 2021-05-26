Ср, 26.05.2021
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Из совместного заявления председателей комиссий по иностранным делам по делу об экстренной посадке самолета Ryanair в Беларуси

Netflix начинает снимать первый российский сериал "Анна К.": главную роль сыграет Светлана Ходченкова

Netflix объявил о начале съемок первого оригинального российского сериала. Им станет "Анна К." - современная версия "Анны Карениной" по роману Л. Н. Толстого, главную роль в которой сыграет Светлана Ходченкова, пишет "Медуза".

Над сериалом "Анна К." работают продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов ("Измены", "Полицейский с Рублевки", сериал "Эпидемия"), Наташа Меркулова и Алексей Чупов ("Салют-7" и "Колл-центр") и Роман Кантор, который написал сценарий к фильму "Эпидемия. Вонгозеро" и сериалу "Эпидемия".

"Светская львица Анна Каренина, жена будущего губернатора Санкт-Петербурга, вступает в судьбоносный роман с Вронским - наследником алюминиевой империи. Их роман быстро выходит из-под контроля, угрожая хрупкому балансу их семейных уз и социальных отношений", - так Netflix описывает сюжет нового сериала.

Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Дата релиза будет объявлена дополнительно.

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