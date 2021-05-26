Самолет Минск - Барселона не пустили в воздушное пространство Польши

Он подлетел к границе, но потом начал делать круги, а в результате был вынужден вернуться в Минск.

При этом самолет, летевший из Минска в Варшаву, спокойно пересек границу.

Русская служба ВВС рассказывает историю загадочного маршрута:

Сначала Агентство гражданской авиации Польши сообщило РИА "Новости", что не пустило самолет "Белавиа" в воздушное пространство страны, а агентство ТАСС не смогло выяснить, почему самолет летает кругами у границы.

Позднее последовало официальное заявление: самолет, летевший в Барселону, не пустили в Польшу, потому что по маршруту следования - воздушное пространство Франции, а Франция небо для "Белавиа" закрыла.

Именно поэтому самолет Минск - Варшава спокойно пропустили через границу.

После этого поступила информация, что белорусская авиакомпания "Белавиа" отменяет все рейсы в Чехию и Финляндию, пишет TUT.by.

"Это вынужденная мера из-за решения правительств этих стран", - сообщила белорусская авиакомпания.

В/из Финляндии полеты прекращаются с 26 мая по 29 октября, в/из Чехии - с 28 мая по 30 июня. Пассажиры с авиабилетами на указанные промежутки времени смогут изменить дату вылета или вернуть полную стоимость билетов без штрафов.

Комментарий "Белавиа" по поводу рейса В2869

Сегодня авиакомпания должна была выполнить регулярный рейс В2869 по маршруту Минск - Барселона - Минск. На борту находились 54 пассажира. У "Белавиа" были все разрешения на выполнение полета. Воздушное судно вылетело из аэропорта по расписанию.

При наборе высоты командиру передали информацию через Управление воздушного движения Польши. Попытки изменить маршрут в воздухе совместно с Управлением воздушным движением Марселя к положительному результату не привели. Борт ждал в воздухе около двух часов и вернулся в Минск, сообщила авиакомпания.