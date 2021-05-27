СМИ: Элджея поймали пьяным за рулем. Артист пытался дать солидную взятку

СМИ сообщают, что музыканта задержали на проспекте Маршала Жукова в Москве. Инспекторам поведение Узенюка показалось странным. Артист "невнятно разговаривал, и от него пахло алкоголем".

От медосвидетельствования Элджей отказался и на него составили административный протокол.

Издание "Комсомольская правда" сообщило, что Узенюк пытался дать взятку полицейским. Журналисты также сообщили, что на пассажирском сиденье была супруга артиста - блогер и телеведущая ведущая Настя Ивлеева.

Пара направлялась из клуба в свой загородный коттедж. После составления протокола машину рэпера должны были отправить на штрафстоянку, но Элджей предложил 300 тысяч рублей (3,3 тысяч евро), чтобы уладить вопрос. Позднее сумма взятки увеличилась еще на 200 тысяч (2,2 тысяч евро). В конечном итоге рэпер якобы был готов дать полицейским 700 тысяч рублей (7,8 тысяч евро).