Что делать, если у вас или близкого человека пропал аппетит?

Хотя большинство (74%) респондентов не беспокоит потеря аппетита, эксперты отмечают, что аппетит является одним из показателей, характеризующих общее состояние здоровья, и его отсутствие нельзя игнорировать.

Исследование показало, что каждый пятый (20%) житель Латвии отмечал потерю аппетита пару раз в неделю, а 16% - пару раз в месяц. Отсутствие аппетита больше заботит молодежь, и меньше - сеньоров. Например, среди 18-24-летних - 20% обеспокоены потерей аппетита, в свою очередь среди 50-59-летних - только 8%.

"У потери аппетита может быть несколько причин - от проблем со здоровьем до психоэмоционального состояния на разных этапах жизни, например, когда возможности социализации ограничены, или если нужно готовиться к экзаменам. Исследование также показывает тенденцию, что чаще всего отсутствие аппетита ощущают именно студенты - 2/3 студентов отмечали потерю аппетита пару раз в месяц", - говорит Алина Флейшмане, сертифицированный фармацевт Apotheka. "Особенно опасна для здоровья длительная потеря аппетита. Если отсутствие аппетита сопровождается дополнительными симптомами,

например, головокружением, тошнотой, неприятными ощущениями в желудке или болями в животе, это красный сигнал - следует обратиться к врачу".

Специалист по питанию Дарта Тене отмечает, что потеря аппетита также может быть вызвана пандемией, которая ухудшила эмоциональное и душевное здоровье людей. "Люди склонны тревожиться из-за лишнего веса и радуются, если, сидя дома, пропускают какой-либо прием пищи; однако к отсутствию аппетита нельзя относиться легкомысленно. Вызванную стрессом потерю веса нельзя воспринимать как успешный способ похудения, поскольку в этой ситуации, во-первых, теряется мышечная масса, во-вторых, ухудшается качество кожи и, в-третьих, ухудшаются когнитивные функции, и только после этого человек теряет жировые клетки", - говорит специалист по питанию Дарта Тене. "Важно следить за своим самочувствием и другими симптомами. Отсутствие аппетита в долгосрочной перспективе может вызвать негативные последствия, такие как полная потеря аппетита или анорексия, недостаточный прием питательных веществ или недоедание, потеря мышечной массы, может ухудшить состояния кожи, ослабить иммунитет, вызвать тревожность, депрессию и хроническую усталость".

Рекомендации для улучшения аппетита

"Вследствие беспокойства и стресса обычный размер порции также может показаться невообразимо большим - если аппетит пропал или уменьшился, особенно следует позаботиться о своем эмоциональном благополучии. Если организм чувствует дискомфорт, не нужно принуждать себя любой ценой есть, как до пандемии. Вместо того, чтобы ничего не есть или компенсировать пропущенные приемы пищи большой порцией еды или сухой булочкой, я рекомендую выбрать что-нибудь маленькое, но богатое витаминами и минералами, например греческий йогурт со свежими фруктами или морковь с хумусом. Качество еды важнее количества", - подчеркивает Тене.

На протяжении дня рекомендуется выбирать небольшие порции простых закусок (сухарики, баранки, оливки, вареное яйцо, ломтики сыра, изюм, курага).

Желательно включать в рацион жидкую пищу: фруктовые смузи и пюре, супы, крем-супы, йогурт, кефир или пахту.

Хорошим выбором являются овощи, фрукты, ягоды, потому что из этих продуктов можно приготовить очень простые легкие блюда - греческий салат, помидор с моцареллой и листьями базилика или домашнее мороженое, взбив в блендере замороженные кусочки банана и клубники, и заморозив массу еще раз.

Аппетит и интерес к еде могут также стимулировать и различные специи и пряности.

Важно пить много жидкости, особенно чистой воды (минимум 1,5-2 л в сутки).

Если аппетит - слабый, в цветочный чай можно добавлять мед или сахар, а также молоко - это поможет получить хоть небольшое количество энергии.

Рекомендуется снизить потребление кофеиносодержащих напитков (кофе, черный и зеленый чай, энергетические напитки).

На настроение и аппетит также влияют определенные повседневные ритуалы. Накрытый стол и красивое оформление стола вызывают интерес к еде.

Желательно кушать осознанно и ничего не делать во время еды - отложить телефон в сторону и выключить телевизор.

Рекомендуется пробовать новые рецепты - процесс приготовления может стать способом, как осознанно привести пищевые привычки в порядок.

Обязательно нужно проконсультироваться с семейным врачом, если дополнительно к потере аппетита возникают такие симптомы, как головокружение, нечеткое зрение, боли или давление в груди, учащенное или нерегулярное сердцебиение, одышка, кашель, обморок, затрудненное глотание пищи или жидкости, тошнота, быстрая потеря веса, боли в животе, лихорадка, озноб, продолжительная усталость или длительное (более 2 недель) угнетенное настроение. Врач оценит ситуацию и при необходимости отправит на обследования: физический осмотр, анализы крови, рентген грудной клетки (легких), а также обследование желудочно-кишечного тракта.