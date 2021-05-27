В Сигулде нашли снаряды военных времен. Дороги перекрыты на неопределенный срок
В настоящее время дорожное движение в Сигулде возле пещеры Гутмана перекрыто на неопределенный срок, сообщает Latvijas Valsts ceļi.
В настоящее время дорожное движение в Сигулде возле пещеры Гутмана перекрыто на неопределенный срок, сообщает Latvijas Valsts ceļi.
Движение по дороге Инциемс - Сигулда - Кегумс (P8) возле пещеры Гутмана перекрыто на неопределенный срок. На стройке были обнаружены снаряды военного времени.
🔴Uz nenoteiktu laiku slēgta satiksme uz a/c Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) posmā pie Gūtmaņalas. Būvobjektā atrasti kara laika lādiņi. Aicinām izmantot apbraucamo ceļu. Informēsim, kas speciālisti pabeigs darbu un satiksme tiks atjaunota. pic.twitter.com/vCuaauuZpj— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) May 27, 2021
Latvijas Valsts ceļi призывает людей воспользоваться объездной дорогой. Жители также будут проинформированы, когда специалисты закончат свою работу и движение транспорта будет восстановлено.