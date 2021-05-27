Чт, 27.05.2021
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В Сигулде нашли снаряды военных времен. Дороги перекрыты на неопределенный срок

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В настоящее время дорожное движение в Сигулде возле пещеры Гутмана перекрыто на неопределенный срок, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

Движение по дороге Инциемс - Сигулда - Кегумс (P8) возле пещеры Гутмана перекрыто на неопределенный срок. На стройке были обнаружены снаряды военного времени.

Latvijas Valsts ceļi призывает людей воспользоваться объездной дорогой. Жители также будут проинформированы, когда специалисты закончат свою работу и движение транспорта будет восстановлено.

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