В Сигулде нашли снаряды военных времен. Дороги перекрыты на неопределенный срок

Движение по дороге Инциемс - Сигулда - Кегумс (P8) возле пещеры Гутмана перекрыто на неопределенный срок. На стройке были обнаружены снаряды военного времени.

Latvijas Valsts ceļi призывает людей воспользоваться объездной дорогой. Жители также будут проинформированы, когда специалисты закончат свою работу и движение транспорта будет восстановлено.