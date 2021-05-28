Пт, 28.05.2021
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Башар Асад победил на выборах президента Сирии. Он набрал 91,5% голосов

Дамаск после победы Башара Асада на выборах президента ФОТО: AP/Scanpix

Президент Сирии Башар Асад в очередной раз победил на выборах главы государства и был переизбран на новый срок в семь лет.

Как пишет "Медуза" со ссылкой на сирийское агентство SANA, 26 мая состоялось голосование, в ходе которого Асад набрал 91,5% голосов избирателей. Таким образом, за его кандидатуру проголосовали 13,5 миллионов человек.

Соперники Асада - Махмуд Мараи и Абдулла Саллум Абдулла набрали соответственно 3,3 и 1,5% голосов.

Явка на выборах составила 78%, всего в голосовании приняли участие 14,2 миллиона граждан Сирии.

Напомним, Башар Асад возглавляет Сирию с 2000 года, он сменил на посту президента собственного отца Хазефа Асада, руководившего государством с 1971 года.

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