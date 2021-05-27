IDB провело обыск на работе у представителя криминальной полиции Рижского региона

Начальник Госполиции Арманд Рукс подтвердил, что IDB произвело обыск на рабочем месте должностного лица управления Рижского региона, однако, по его словам, он не получил официальную информацию по поводу того, применены ли к стражу порядка какой-то статус или мера пресечения.

Занимаему должным лицом должность и уровень Рукс не раскрыл.

На этой неделе стало известно, что по другому уголовному процессу, который расследует Госслужба безопасности (VDD), изначально было задержаны два стража порядка. Одним из задержанных был начальник бюро криминальной полиции управления земгальского региона Андрей Созинов.

В данный момент оба лица освобождены, к одному из них применены статус подозреваемого и не связанная с лишением свободы мера пресечения.