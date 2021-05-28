Пт, 28.05.2021
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Бывшим полицейским за фабрикацию дела против Голунова дали значительные сроки

Иван Голунов ФОТО: REUTERS/Shamil Zhumatov

Московский городской суд вынес приговор бывшим полицейским, которые обвинялись в фабрикации дела против журналиста портала "Медуза" Ивана Голунова.

Как сообщает корреспондент издания из зала суда, суд приговорил Игоря Ляхова к 12 годам колонии общего режима. В свою очередь Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев приговорены к лишению свободы на восемь лет в колонии общего режима.

Еще один обвиняемый - Дениc Коновалов - получил пять лет колонии. Он, напомним, ранее признал свою вину.

Все они лишены званий, после выхода на свободу им в течение четырех лет будет запрещено работать в правоохранительных органах.

Кроме того, суд удовлетворил и гражданский иск, согласно которому с фигурантов должно быть взыскано по 1 миллиону рублей (около 11 164 евро).

В срок наказания зачтено время пребывания в СИЗО с 29 января 2020 года.

Игоря Ляховца, ключевого фигуранта дела, гособвинитель просил приговорить к 16 годам колонии, его бывших подчиненных Акбара Сергалиева, Романа Феофанова и Максима Уметбаева - к 12 годам колонии, а Дениса Коновалова - к семи годам.

Напомним, бывшие полицейские обвинялись в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Единственным полностью признавшим свою вину был Коновалов.

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