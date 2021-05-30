Фото ⟩ Скандинавский дизайн в "хрущевке": 14 впечатляющих преобразований латвийских кухонь

Кухня в жилом доме шестидесятых годов постройки в Гаркалненском крае. "Наша история началась так. С парнем планировали когда-нибудь начать жить вместе, но ни о чем конкретном не договорились. Проводили много времени вместе, был ноябрь 2020-го. Если бы не было ограничений, в это время определенно отправились бы на настоящие свидания, но вместо этого занимались повседневными вещами, например ездили в IKEA - тогда еще для поиска бытовых предметов для жилья каждого отдельно. Однажды, гуляя по IKEA, подошли к кухонной экспозиции и решили посмотреть, что есть в предложении, не планируя ничего конкретного. Оба положили глаз на кухонное оборудование с зеленой рабочей поверхностью BODARP (название помню до сих пор). Слышала о планировщике для кухни IKEA, о нем рассказала и своему парню, так в тот же вечер мы начали размещать план кухни нашей мечты в планировщике IKEA. Уже на той же неделе пошли в IKEA со своим планом. Излишне добавлять, что в то время довольно много домохозяйств интересовались новыми кухнями, поэтому очередь к консультанту была действительно длинной, но все прошло довольно быстро и просто. Решили, что закажем кухню с доставкой, но сборку доверим себе. Мы смеялись над шутками о том, что для пары настоящее испытание отношений - это собрать мебель из IKEA, но нам пришлось собрать целую кухню. Спустя две недели мы получили свою кухню. В рабочие дни у нас было слишком мало времени, поэтому мы откладывали сборку на конец недели. Все это заняло у нас двое выходных. Были моменты, когда мы действительно не смеялись и думали о том, почему не доверились специалистам, но в конце концов, используя логическое мышление, командную работу, а также помощь родственников, нам удалось собрать все своими силами. Мы очень довольны качеством кухни от IKEA, а также своей вложенной работой по сборке кухни. Действительно, мы оба можем утверждать, что это было настоящей проверкой как для нас самих, так и для наших отношений, но после этого испытания мы знаем, что вместе сможем все! После того как собрали кухню, мы стали жить вместе". ФОТО: Фото и описание - Лаура Крейтузе