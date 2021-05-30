Фото ⟩ Скандинавский дизайн в "хрущевке": 14 впечатляющих преобразований латвийских кухонь

Александра отмечает, что любимая "фишка" - это уютное освещение под шкафчиками, которое, реагируя на датчик движения, включается автоматически. Смотрите фото ее кухни!
Галерея: Кухня Александры Кухня в квартире 103-й серии. "К переменам кухни готовились семь лет. Все оборудование из IKEA. Для планировки кухни мы использовали возможности бесплатного инструмента IKEA для планирования кухни. Наконец все на своих местах - и хотя шкафчики кажутся небольшими, они очень вместительные!". ФОТО: Фото и описание - Ириса Хуне Кухня в спецпроекте многоквартирного дома. "Это оборудование IKEA KNOXHULT теперь находится в новом многоквартирном доме, но изначально было куплено для нашего предыдущего жилья. Покупали кухню с мыслью, что, когда переедем, обязательно ее там оставим или продадим. Когда пришло время переезжать, мы поняли, что, если купить еще пару полок и кухонный островок, это оборудование отлично впишется и в новом доме. Все кухонное оборудование от IKEA, включая духовку, плиту, раковину, лампу, кухонный островок, ковер, шторы, посуду, дощечки и другие аксессуары. Счастье, что мужу удалось превратить простую кухню в угловую, дополнительно купив кухонные поверхности IKEA и черные декоративные полки. Мы очень довольны качеством, дизайном и практичностью кухни". ФОТО: Фото и описание - Марта Тилла Кухня в квартире 103-го проекта. "Мы решили внести изменения в кухню совершенно спонтанно - лишь спустя чуть более месяца после того, как родилась идея, мы начали ремонт. Раньше на кухне была оранжевая плитка и оранжевые обои в сочетании с синими шкафами. Принимая во внимание, что в нынешних условиях мы проводим много времени дома, почувствовали, что кухня слишком яркая и пестрая для того, чтобы появилось желание оставаться в ней дольше, чем нужно. Планируя новый дизайн кухни, мы отдавали предпочтение более приглушенным и аскетичным тонам. Мы выбрали шкафы Metod от IKEA, а также кухонную поверхность Ekbacken и настенные панели Lysekil. В результате изменений кухня выглядит светлее, стало намного больше места для размещения всей посуды, кухонных принадлежностей и так далее. Мы очень довольны конечным результатом, и на кухне уже хочется находиться намного больше". ФОТО: Фото и описание - Маргита Зелтиня Кухня в довоенном деревянном доме в Риге, в Пардаугаве. "В квартире был сделан капитальный ремонт, сами чертили и рисовали проект, установили все своими силами. Помощь IKEA очень пригодилась, когда дополняли кухню декоративными мелочами. Дома без аксессуаров и растений нет чувства уюта, за это спасибо IKEA". ФОТО: Фото и описание - Кристиана Шакина-Новика Кухня на бывшей веранде частного дома. "Это моя кухня из IKEA, которая находится на бывшей веранде. Очень светлая и функциональная, в выдвижных ящиках все очень доступно и много места". ФОТО: Фото и описание - Иева Руце Кухня в многоквартирном доме 1992 года постройки. "План был вызовом - на маленькой кухне нужно было уместить всю бытовую технику, в том числе и посудомоечную машину, найти место для рабочей поверхности, а также приспособить шкафчики под ранее купленную технику. Кухню муж собирал сам. Осталось только обустроить кладовую. Спроектировали кухню с помощью планировщика кухни IKEA, и результат нас очень устраивает. Я уже несколько лет мечтала о черной кухне, и это определенно моя любимая комната во всем доме". ФОТО: Фото и описание - Кристиана Анцелане Кухня в жилом доме шестидесятых годов постройки в Гаркалненском крае. "Наша история началась так. С парнем планировали когда-нибудь начать жить вместе, но ни о чем конкретном не договорились. Проводили много времени вместе, был ноябрь 2020-го. Если бы не было ограничений, в это время определенно отправились бы на настоящие свидания, но вместо этого занимались повседневными вещами, например ездили в IKEA - тогда еще для поиска бытовых предметов для жилья каждого отдельно. Однажды, гуляя по IKEA, подошли к кухонной экспозиции и решили посмотреть, что есть в предложении, не планируя ничего конкретного. Оба положили глаз на кухонное оборудование с зеленой рабочей поверхностью BODARP (название помню до сих пор). Слышала о планировщике для кухни IKEA, о нем рассказала и своему парню, так в тот же вечер мы начали размещать план кухни нашей мечты в планировщике IKEA. Уже на той же неделе пошли в IKEA со своим планом. Излишне добавлять, что в то время довольно много домохозяйств интересовались новыми кухнями, поэтому очередь к консультанту была действительно длинной, но все прошло довольно быстро и просто. Решили, что закажем кухню с доставкой, но сборку доверим себе. Мы смеялись над шутками о том, что для пары настоящее испытание отношений - это собрать мебель из IKEA, но нам пришлось собрать целую кухню. Спустя две недели мы получили свою кухню. В рабочие дни у нас было слишком мало времени, поэтому мы откладывали сборку на конец недели. Все это заняло у нас двое выходных. Были моменты, когда мы действительно не смеялись и думали о том, почему не доверились специалистам, но в конце концов, используя логическое мышление, командную работу, а также помощь родственников, нам удалось собрать все своими силами. Мы очень довольны качеством кухни от IKEA, а также своей вложенной работой по сборке кухни. Действительно, мы оба можем утверждать, что это было настоящей проверкой как для нас самих, так и для наших отношений, но после этого испытания мы знаем, что вместе сможем все! После того как собрали кухню, мы стали жить вместе". ФОТО: Фото и описание - Лаура Крейтузе Кухня в квартире 467-й серии. "Год назад мы подали заявку с нашей кухней на участие в шоу по преобразованию жилья, но нас не выбрали, поэтому взялись за работу сами. Оборудование для кухни от Minto Mēbeles, но такие акценты, как сушилка для посуды, органайзер для столовых принадлежностей, а также различная посуда и другие аксессуары на нашей кухне - от IKEA. Мы превратили некогда скромную неуклюжую кухню в настоящую красотку, где в радость проводить время за приготовлением различных блюд! Нам все еще нужно дождаться посудомоечной машины, и мы готовы к новым вызовам!". ФОТО: Фото и описание - Лиене Линковска Кухня в квартире дома 103-й серии. "Площадь кухни лишь 7 кв. метров. В такой маленькой кухне важно использовать каждый сантиметр. Мебель, оборудование и аксессуары от IKEA я оценил уже давно. Благодаря широкому выбору размеров шкафчиков удалось целесообразно использовать пространство помещения. На кухне от IKEA были использованы напольные и настенные шкафчики, а также стол, стулья, табуреты, полочка, варочная поверхность, раковина, смеситель, а также органайзеры для посуды и столовых приборов". ФОТО: Фото и описание - Янис Алсиньш Кухня в многоквартирном доме 103-го проекта. ФОТО: Фото - Янис Алсиньш Кухня в квартире литовского проекта. "Кухня была частью капитального ремонта в квартире старого литовского проекта. Ремонт в квартире не проводился около 50 лет. Кухня была объединена с гостиной. Стоит сказать, что в ремонте это было самое сложное помещение, так как нужно было объединить функциональность и визуальный вид. К тому же, как обычно в старых проектах, площадь была ограничена. Решение нужно было принимать быстро, так как совсем скоро ожидалось пополнение в семье. Кухню планировали сами с мужем в планировщике IKEA. Считаю, что решение - весьма удачное. Сначала над плитой планировались шкафчики, но посчитали, что общая картина будет слишком тяжелой. Мебель, настенная панель и освещение - от IKEA. В результате получили функциональную, удобную и сделанную со вкусом кухню. Осталось лишь присмотреть вытяжку". ФОТО: Фото и описание - Катрина Вилка Кухня в квартире 602-й серии. "Наш путь к новой кухне начался, когда однажды вечером в 2019 году, услышав громкий хлопок и направившись на кухню, мы увидели на полу фрагменты посуды и кухонный навесной шкаф. Конечно, было обидно и больно за новый комплект посуды, который был сразу сметен в одну коробку. Этот инцидент дал понять, что следующим помещением, где обязательно будет сделан ремонт, станет кухня. В начале 2020-го наша кухня была готова! Ежедневно используем посуду, кухонные принадлежности для готовки, внутренние кухонные органайзеры из IKEA, там же приобретен и различный декор". ФОТО: Фото и описание - Криста Соге Кухня в спецпроекте 70-х в Огре. "Ремонт на кухне был закончен в марте 2019 года. Считаю свою кухню особенной, потому что как ремонт, так и обустройство были полностью придуманы, спланированы и организованы мной. Помещение маленькое, но теперь оно достаточно удобное для одного человека. Благодаря IKEA она создает легкое и светлое впечатление, очень удобная и проста в уборке. После ремонта в поисках мебели выбрала складной стол Ingatorp от IKEA - как потому, что он мне напомнил кухонный стол, который был у меня в родительском доме в детстве, так и потому, что складной стол занимает меньше месте и удобен в использовании - его можно сделать больше, когда необходимо. Кроме того, выбрала стулья из коллекции Ekedalen со светло-серыми сиденьями. Эти стулья понравились мне, поскольку они подходят моей квартире, выполненной в серых тонах, просты в уходе, практичны и удобны. В свою очередь, на столе стоят мои любимые стаканы Pokal из IKEA. ФОТО: Фото и описание - Катрина Кухня в реновированной квартире в центре Риги. "Свою кухню планировали и обустраивали с нуля. Могу сказать, что однозначно самым большим помощником был доступный на сайте IKEA инструмент для планирования кухни. Спустя два месяца планирования знала эту программу так хорошо, что казалось, что могу начинать консультировать других. Использовали также услуги, предлагаемые IKEA - замеры и сборку кухни. Очень довольны качеством и дизайном. Самое лучшее - это осознавать, что, если дизайн кухни со временем станет неактуальным, всегда будет возможность поменять только дверцы шкафчиков, без сборки кухни, таким образом, получив совсем новый вид". ФОТО: Фото и описание - Лаура Баранова Если вы планируете новую кухню или думаете над тем, как быстро и просто без лишних трат освежить старую, вам пригодится бесплатный планировщик кухни IKEA. В планировщике можно выбрать желаемые решения, протестировать их, рассчитать общую стоимость и визуально сравнить различные варианты, даже не выходя из дома.
Статья создана в сотрудничестве с IKEA.