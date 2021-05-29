Почему Манижа будет судиться со СМИ и как ее поддерживает Собчак?

Напомним, ранее в Сети появились слухи о том, что якобы родной дядя Манижи тесно связан с крупными российскими чиновниками. Несколько Telegram-каналов сообщали, что именно это помогло Маниже попасть на национальный отбор на "Евровидение-2021" и победить.

Галерея: Маниджа на конкурсе "Евровидение-2021"

Поначалу Манижа старалась не реагировать на хейт и эти слухи, но публикация на сайте Wonderzine, который должен поддерживать женщин и фем-активисток, ее возмутила. Теперь певица решила пойти в суд.

"Много всего я услышала о себе за эти три месяца. Но одно дело - комментарии в соцсетях или "бомбы" от анонимных Telegram-каналов, которые ни за что не отвечают, другое - профессиональное СМИ во главе с опытнейшим журналистом.

Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на Wonderzine, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи. В отличие от журналистки, которая "не исключает" правдивость расследований цитируемого Telegram-канала и не проверяет свои источники (неожиданно для воспитанницы "Коммерсанта"), у меня есть доказательства, которые опровергнут эти фейки. Честно говоря, не понимаю, что мешало элементарно позвонить мне и узнать, что я-то думаю про эти "telegram-разоблачения"?" - написала Манижа в Instagram.

Манижа ФОТО: скриншот видео с YouTube

Речь идет о статье "Почему выступление Манижи на "Евровидении" не радует", в которой главред Wonderzine Юлия Таратута написала: "Мы считаем, что "серьезные" интересы легко уживаются с заботой о своем теле, а женщин давно пора перестать делить на "умных" и "красивых". Мы боремся со стереотипами и продвигаем идею уважения к индивидуальности - как своей, так и окружающих. Наши героини не боятся начинать с нуля и добиваются успехов там, где раньше доминировали мужчины".

Манижа была возмущена, что главред издания оперирует непроверенной информацией о связях ее дяди.

"Как при такой позиции издания одна женщина спокойно обесценивает труд и клевещет на другую женщину?.. Я с удовольствием взгляну на подтверждение информации, которые вы, Wonderzine, так легко вбросили в публичную среду. Разочарована в издании, в которое верила очень много лет. Бесконечно жаль. Клевета не останется безнаказанной", - подчеркнула она.

Певицу поддержала журналист и общественный деятель Ксения Собчак. Она давно уже возмущена некорректными публикациями со стороны Юлии Таратуты.

"Тут я полностью на стороне Манижи. Просто помню, как писалась колонка-донос [в Wonderzine] о том, что я расистка", - заметила Собчак. Ксения пояснила, что имеет подозрения насчет недостаточных оснований для материала, как уже было в прошлом.

Она обратилась к Юлии Таратуте с вопросами: "Где твои профессиональные стандарты, где твой феминизм? Каково тебе добивать человека, который стойко выдержал многомесячный буллинг, с тыла, со спины, с позиций союзников? И еще так по-крысиному добивать слухами, не дав Маниже шанса высказаться и опровергнуть твою ложь? Где-то я уже такую схему видела, с кем-то ты уже так себя вела. Ах, да. Со мной!".