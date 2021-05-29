Бомба на борту и посадка Ryanair в Минске: в чем нестыковка версий госСМИ

Телеканал "Беларусь 1" оспаривал информацию о том, что самолет задержали из-за намерения захватить Романа Протасевича. Телеканал озвучил версию, что якобы Протасевича несмотря на то, что что он был объявлен официальным Минском в розыск, не было в списках у пограничников, он прошел контроль и якобы был задержан после публикации его фото в соцсетях - его друзья уже писали, что Протасевич задержан. И если допустить дезорганизацию белорусских служб, которые не уведомили пограничников о розыске Протасевича за несколько месяцев, то вызывает удивление как быстро (за 3 минуты!) они отследили соцсети и задержали блогера.

"Власть не просчитала последствия и придумывает оправдания"

Главный посыл госСМИ на данный момент - белорусским властям удалось предотвратить теракт (это и о возможном взрыве самолета и защите БелАЭС). Пролукашенковская организация "Белая Русь", провластный Белорусский союз журналистов и другие подобные организации перепостили в своих каналах видео СоловьёвLive где под названием "Лукашенко наносит ответный удар" ведущий Армен Гаспарян рассказывает об успешной спецоперации (автор сомневается КГБ и ФСБ?) по задержанию Романа Протасевича.

Комментируя все версии, озвучиваемые официальным Минском, политический обозреватель Игорь Ильяш в интервью DW высказал предположение, что "власть не просчитывала возможные последствия этой спецоперации, не думала, что будет такой международный скандал, и фактически ей приходилось придумывать оправдания на ходу".

Директор института "Политическая сфера" политолог Андрей Казакевич в объяснении DW кульбитов белорусской пропаганды сделал акцент на том, что и отечественные государственные медиа, и чиновники - "все ловят сигналы из центра и пытаются их отрабатывать, не очень заботясь о какой-то логической связи".

Эксперт разделяет предположение Ильяша, что исполнители были, скорее всего, поставлены в ситуацию цейтнота и реагировали при недостатке времени. Политолог обращает внимание на то, что одновременно в медиапространство вбрасывались версии о блестящей операции белорусских спецслужб по захвату оппозиционера и о том, что единственная цель была спасти якобы заминированный самолет. "Это всё свидетельствует о том, что какого-то генерального видения как реагировать на эту ситуацию (у белорусских властей. - Ред.) не было", - констатировал Казакевич.

Иное объяснение целей официального Минска видит директор зарегистрированного в Вильнюсе Белорусского института стратегических исследований (BISS), политолог Петр Рудковский. Эксперт обращает внимание, что у пропаганды могут быть две цели - убедить аудиторию в своей версии или создать шум, помехи для восприятия альтернативных версий.

По его словам, "белорусская пропаганда и раньше не особенно работала в режиме убеждения, но в последнее время, после прошлогодних августовских событий особенно, а вот эта ситуация с (объяснением. - Ред.) посадки самолета - она стала кульминацией, когда просто создается шум".

Кто поверил версии официального Минска

Если следовать версии Рудковского, то основной результат может быть в создании впечатления: "правды все равно не узнаем, нет смысла следить за новостями из разных источников". При этом политолог согласен, что есть часть белорусской аудитории, которая будет повторять даже не связанные фразы из объяснений белорусского телевидения. Журналист Игорь Ильяш убежден, что такой посыл белорусской пропаганды может быть воспринят исключительно сторонниками Александра Лукашенко: "Они существуют в дискурсе оруэлловского мира, где 2х2 равняется 3, 4 либо 5 - в зависимости от того, что скажет партия. В принципе, на этом построена вся пропаганда - в том виде, в котором она оформилась с августа 2020 года".

Политолог Андрей Казакевич предположил, что восприимчивыми к белорусской пропаганде могут быть 20-25% населения. "Это не так много, как было раньше, но заметная социальная группа", - подчеркнул эксперт. По его словам, в ней есть как те, кто сохраняет лояльность и веру в Лукашенко, так и те, кто привык получать новости в белорусских госСМИ и российском информационном пространстве и не интересуются поиском альтернативных источников информации. К ним примыкает третья группа - те, кто боится перемен "и в этой связи скорее готов поддержать версию власти (как бы чего не вышло!), а переменами белорусская пропаганда и пугает", отметил Казакевич.

По его словам социологические опросы показывают, что наиболее восприимчивы к пропаганде жители небольших населенных пунктов (они более консервативны), скорее женщины, чем мужчины, а вот по возрасту нет убедительных данных, так как разные исследования дают разный результат.