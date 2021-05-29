В Латвии продолжают искать людей: новый список имен - может, вам что-то известно?

Илмарс Мелиусс из Грузии ищет своих биологических родителей. "Я родился в мае 1972 года в городе Огре. От меня отказалась мама, и меня адоптировали в Грузию. Может, у мне есть братья, сестры".

Надежду Солдатенкову (Лазареву) 1957 г. р., которая проживает на ул. Ганибу дамбис, ищет подруга из Украины Валентина.

Светлану Парфирьеву (Перцову) 1965 г. р. ищет сын Виталий. "Очень хочу с ней встретиться".

Марину Берзиньш (Китаеву) 1960 г. р. ищет сестра Екатерина.

Виктора Паэглиса ищет дочь Кристина. "Родители развелись, когда мне было всего 3 годика. Папа, отзовись!"

Марите Яновну Чапа (Чапу) 1945 г. р. и ее семью ищет родственник Эдгарс. "Ищу свою бабушку, которая проживала в Пуре, и других родственников".

Юрия Ивановича Кравцова 1958 г. р. из Саласпилса ищет дочь Людмила. "Родители разошлись, когда мне был 1 годик".

Наталью Денисенко (Голубеву) 1974 г. р. ищет брат по линии отца Сергей.

Тамару Михайловну Шостко 1950 г. р. ищет сестра по линии отца Раиса. "Очень хочу найти свою сестру".

Майю Устинову 1946 г. р. ищет Светлана. "Я родилась в 1967 году. Мама от меня отказалась, и меня удочерили и увезли в Армению".

Аиду Алексеевну Боброву 1969 г. р. ищет родственница Марина. "Последная связь с Аидой было в 1983 году".

Елену Герасимову 1964 г. р. из Юрмалы ищет отец Алексей. "Связь с дочкой оборвалась в 2006 году".

Игоря Грибка 1975 г. р. из Ауце ищет отец Михаил.

Маргу (Майгу) Звагуле 1967 г. р. и Айю Звагуле 1969 г. р. ищут их сестры Дайна Расма Гунта и Лигита.

Разыскивается Айя Мелаце 1969 г. р., которая проживает в Риге на ул. Слокас.

Свою родственницу Гуниту Иеклаву 1970 г. р., которая адоптирована и проживает в Юрмале, ищет родственница Хермине.

Николая Семенова 1959 г. р. ищет сын Айгарс. "Очень хочу найти своего отца".

Марину Ворожейкину 1948 г. р. из Бауски и ее семью ищет брат Петр. "У Марины есть два сына - Александр и Олег".

Виктора Белоусова 1950 г. р. ищет родственница Анастасия. "Ищу своего дядю".

Леонида Сухарева 1946 г. р. и его семью ищет Петр.

Валерия Петровича Митина 1948 г. р. и его семью ищет сестра Галина.

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "Жди меня" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.