С сегодняшнего дня террасы заведений общепита могут работать до полуночи
С сегодняшнего дня разрешено оказание услуг общественного питания на открытом воздухе до полуночи, то есть до 24:00, в соответствии с условиями эпидемиологической безопасности.
С сегодняшнего дня разрешено оказание услуг общественного питания на открытом воздухе до полуночи, то есть до 24:00, в соответствии с условиями эпидемиологической безопасности.
Ранее оказание услуг общественного питания было разрешено до 21:00.
В четверг, 27 мая, Сейм принял эти поправки к закону об управлении распространением инфекции Covid-19 в окончательном чтении.
Правила Кабинета министров предусматривают, что за одним столиком могут находиться не более десяти человек из двух домохозяйств, в том числе не более четырех взрослых.
Если между столиками нет перегородки, между ними должно быть расстояние не менее двух метров.
В заведении общественного питания персонал и посетители должны носить маски, кроме времени, когда они сидят за столом.
С инициативой о продлении рабочего времени мест общественного питания выступили представители руководства партии "Закон и порядок", депутаты Сейма Юлия Степаненко, Любовь Швецова и Карина Спруде.
Члены Новой консервативной партии также поддержали инициативу в дебатах, в то время как несколько других членов некоторых коалиционных партий проголосовали против изменений.