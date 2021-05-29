С сегодняшнего дня террасы заведений общепита могут работать до полуночи

Ранее оказание услуг общественного питания было разрешено до 21:00.

В четверг, 27 мая, Сейм принял эти поправки к закону об управлении распространением инфекции Covid-19 в окончательном чтении.

Правила Кабинета министров предусматривают, что за одним столиком могут находиться не более десяти человек из двух домохозяйств, в том числе не более четырех взрослых.

Если между столиками нет перегородки, между ними должно быть расстояние не менее двух метров.

В заведении общественного питания персонал и посетители должны носить маски, кроме времени, когда они сидят за столом.

С инициативой о продлении рабочего времени мест общественного питания выступили представители руководства партии "Закон и порядок", депутаты Сейма Юлия Степаненко, Любовь Швецова и Карина Спруде.