Сб, 29.05.2021
По-моему, это учреждение (PTAC) считает, что люди глупы и не понимают. Если у меня на фото в руке есть какой-то продукт и я этот продукт описываю - люди неглупы, они понимают, что это реклама. Зачем мне писать "реклама"?" Катрине Саулиете, инфлюенсер
Катрине Саулиете, инфлюенсер

С сегодняшнего дня террасы заведений общепита могут работать до полуночи

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

С сегодняшнего дня разрешено оказание услуг общественного питания на открытом воздухе до полуночи, то есть до 24:00, в соответствии с условиями эпидемиологической безопасности.

Ранее оказание услуг общественного питания было разрешено до 21:00.

В четверг, 27 мая, Сейм принял эти поправки к закону об управлении распространением инфекции Covid-19 в окончательном чтении.

Правила Кабинета министров предусматривают, что за одним столиком могут находиться не более десяти человек из двух домохозяйств, в том числе не более четырех взрослых.

Если между столиками нет перегородки, между ними должно быть расстояние не менее двух метров.

В заведении общественного питания персонал и посетители должны носить маски, кроме времени, когда они сидят за столом.

С инициативой о продлении рабочего времени мест общественного питания выступили представители руководства партии "Закон и порядок", депутаты Сейма Юлия Степаненко, Любовь Швецова и Карина Спруде.

Члены Новой консервативной партии также поддержали инициативу в дебатах, в то время как несколько других членов некоторых коалиционных партий проголосовали против изменений.

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