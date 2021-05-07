Вперед, в рестораны! С сегодняшнего дня могут работать террасы заведений общепита. О чем следует знать?

При этом не было поддержано предложение Минздрава о запрете продажи на террасах алкогольных напитков.

Как пояснили в Минэкономики, ограничение рабочего времени террас до 21:00 было установлено, чтобы ограничить чрезмерную социализацию и возможное употребление алкоголя, что может создать риски для соблюдения мер эпидемиологической безопасности.

Правила также предусматривают, что

за одним столиком могут находиться не более десяти человек из двух домохозяйств, в том числе не более четырех взрослых. 2

Если между столиками нет перегородки, между ними должно быть расстояние не менее двух метров.

В заведении общественного питания персонал и посетители должны носить маски, кроме времени, когда они сидят за столом.

Услуги общественного питания можно оказывать на улице и на террасах, где закрыто 50% стен, но не в павильонах и в палатках закрытого типа.

Кроме того, предусмотрено, что поставщики услуг общественного питания должны назначить ответственное лицо, которое будет организовывать и контролировать выполнение мер эпидемиологической безопасности в месте оказания услуг общественного питания. Этот человек во время оказания услуг должен находиться на террасе все время ее работы.

Также в заведении должна быть размещена наглядная общедоступная информация, в том числе на иностранных языках, о максимальном количестве лиц, которые могут находиться в заведении, ответственном за эпидемиологическую безопасность лице и контактные данные муниципальной полиции.