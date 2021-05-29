Сб, 29.05.2021
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"Я услышал звук и испугался!": в Риге на дорогу упало дерево и повредило две машины

ФОТО: Facebook/Sadursme.lv

В полдень 28 мая не в то время и не в том месте оказался водитель автомобиля Škoda. Во время езды в Риге по улице Малпилс на автомобиль упало огромное дерево, рассказывает передача Degpunktā.

Обычно такая сцена типична для грозы, но 28 мая, когда на улице Малпилс сломалось огромное дерево, причинившее большой ущерб автовладельцу, было безветренно.

"В 13:00 сидел за компьютером, работал. Услышал громкий звук и испугался! Я выглянул в окно, а там дядя в ужасе вылезает из машины. Никто не пострадал, это главное", - сказал местный житель Гарий.

В общей сложности пострадали два автомобиля: автомобиль Mercedes, припаркованный на обочине дороги, и внедорожник Škoda, который ехал в то время. К счастью, сидящие в машине представители федерации хоккея в инциденте не пострадали.

"Сначала я его не видел. В тот момент листья упали повсюду, а потом был треск, когда дерево сломалось. Потом я понял, что дерево упало сверху. Это было так неожиданно", - сказал Улдис, водитель автомобиля Škoda.

Автомобилю Škoda определенно понадобится сервис, но финансовые затраты будут возмещены страховщиками. В свою очередь, владельцу Mercedes не так повезло. У него не было страховки Kasko, и дерево, похоже, сильно повредило перед машины.

Хозяин сказал, что ранее предупреждал самоуправление об этом конкретном дереве, но это никуда далеко не дошло: "В прошлом году я пытался позвонить кому-то и рассказать, что это опасно, что дерево было под углом 40 градусов".

Передача Degpunktā поинтересовалась у ответственных служб о предыдущих звонках владельца Mercedes, но ответ о ситуации на улице Малпилс обещали дать 31 мая.

Что касается инцидента 28 мая, то спасатели спилили ветки и само дерево и освободили машины. За полчаса работы движение было полностью восстановлено.

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