"Я услышал звук и испугался!": в Риге на дорогу упало дерево и повредило две машины

Обычно такая сцена типична для грозы, но 28 мая, когда на улице Малпилс сломалось огромное дерево, причинившее большой ущерб автовладельцу, было безветренно.

"В 13:00 сидел за компьютером, работал. Услышал громкий звук и испугался! Я выглянул в окно, а там дядя в ужасе вылезает из машины. Никто не пострадал, это главное", - сказал местный житель Гарий.

В общей сложности пострадали два автомобиля: автомобиль Mercedes, припаркованный на обочине дороги, и внедорожник Škoda, который ехал в то время. К счастью, сидящие в машине представители федерации хоккея в инциденте не пострадали.

"Сначала я его не видел. В тот момент листья упали повсюду, а потом был треск, когда дерево сломалось. Потом я понял, что дерево упало сверху. Это было так неожиданно", - сказал Улдис, водитель автомобиля Škoda.

Автомобилю Škoda определенно понадобится сервис, но финансовые затраты будут возмещены страховщиками. В свою очередь, владельцу Mercedes не так повезло. У него не было страховки Kasko, и дерево, похоже, сильно повредило перед машины.

Хозяин сказал, что ранее предупреждал самоуправление об этом конкретном дереве, но это никуда далеко не дошло: "В прошлом году я пытался позвонить кому-то и рассказать, что это опасно, что дерево было под углом 40 градусов".

Передача Degpunktā поинтересовалась у ответственных служб о предыдущих звонках владельца Mercedes, но ответ о ситуации на улице Малпилс обещали дать 31 мая.