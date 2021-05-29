"Не в восторге от того, что все это происходит в ее детстве": Трофимов об участии дочери в шоу "Голос"

Напомним, Лиза стала финалисткой. Она почти одержала победу, но подопечный Светланы Лободы Владислав Тюкин в ходе голосования набрал на один балл больше.

"Я не в восторге от того, что все это происходит в ее детстве. Считаю, что в детстве все-таки надо образовываться. Но если человек певец, то это навсегда. Дальше уже судьба распоряжается, будет он петь в переходе или в Мюзик-Холле", - цитирует издание Трофимова.

Он признал, что наставник его дочери Егор Крид оказался нормальным парнем. Он помогал Лизе на студии, давал советы. Больше всего Трофимов переживал за негативные комментарии в адрес дочери и то, как она переживал шкал хейта. Но Лиза призналась, что ей все равно. Ее беспокоит лишь попасть в суперфинал.

"Понимаешь, у меня единственной будет номер в постели", - объяснила она свое желание отцу.

Трофимов отметил, что к Лизе никогда не было особого отношения.

"Да, в школе знают, чья она дочь, но на этом все", - заметил Сергей.

12-летняя Елизавета Трофимова - дочь известного российского музыканта Сергея Трофимова. Ее кандидатура вызывала вопросы. Многие опасались повторения истории с наследницей певицы Алсу - Микеллой Абрамовой, победа которой была аннулирована.