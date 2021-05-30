"Не будь я такой сильной, я могла бы повеситься": Саулиете и Миглане о штрафе PTAC за рекламу

Латвийские инфлюенсеры - Катрине Саулиете и Адриана Миглане на этой неделе стали невероятно обсуждаемыми персонами в Латвии. Центр защиты прав потребителей (PTAC) сделала публичное заявление, в котором сообщил, что обе женщины получили штраф за осуществление недобросовестной коммерческой деятельности в Instagram. В своих публикациях они не сообщили, что это реклама. В разговоре с порталом Apollo.lv Саулиете и Миглане раскрыли порядок своих действий в Instagram и какие комментарии им писали подписчики.

Катрина Саулиете: Человек со слабыми нервами бы повесился

"Когда я открыла латвийские новостные порталы, я была удивлена тем, что на меня наложен штраф, а я не знаю. Я написал им - Центру защиты прав потребителей - письмо с большими восклицательными знаками, спрашивая, почему такая информация стала достоянием общественности, а сама я об этом узнаю только из СМИ.

24 мая я получила в своем почтовом ящике записку о том, что мне нужно забрать письмо в Latvijas Pasts. Зайдя на почту, я узнал, что это письмо я получу только 26 мая. Утром 25 мая я открыла новостные порталы, где было написано, что меня наказали. Однако мне самой не нужно получать письмо по этой ситуации до 26 мая. Когда эта информация появилась на сайтах, я начала получать письма, в которых говорилось о том, "какой же я даун", раз я обманываю страну. Разве это учреждение, распространяя эту информацию публично, не посчитало, что оно разжигает ненависть в людях, ведь они написали нам с Адрианой такие негативные письма.

Знаете, будь у меня слабые нервы, чем бы все это закончилось?

Не будь я такой сильной, я могла бы повеситься из-за этой ситуации, которая более чем неуважительная. Просто просыпаешься и получаешь письма, в которых тебя называют мошенницей.

Меня также поразило заявление о том, что штраф в размере 1000 евро побудит меня не действовать впредь так нечестно. В настоящее время я получила такую дозу мотивации.

Я так мотивирована, потому что я так ненормально обманула страну. Однако за каждое из этих сотрудничеств уплачены налоги, которые оплачивает работодатель, поэтому мы никак не могли обмануть государство", - не скрывает своего возмущения Катрина Саулиете в разговоре с порталом Apollo.

Говоря об этой публичной информации о том, что PTAC обнаружил нарушения в Instagram-профиле Катрины, она отмечает:

"PTAC противоречит сам себе, раз публично распространил эту информацию о нас в обществе, как если бы мы с Адрианой были бы самыми большими преступниками, потому что мы не добавили хэштег, а также создал пузырь и взорвал его.

Потому что они (PTAC) мне пишут, что я с ними вообще не сотрудничала и исправила хэштеги после полученного выговора. Итак, как тогда на самом деле, я сотрудничаю или не сотрудничаю с ними, если исправляю ошибки? Но здесь я должна подчеркнуть, что ошибки, на которые они указывают, не являются рекламой, потому что я купила это за свои деньги, или другой случай, когда я помогала младшей сестре жены моего двоюродного брата получить подписчиков в Instagram, затем еще один случай, когда мы обменялись с подругой фолловерами.

Также и распространение российской продукции NL international. Она приобретена лично мной. Компания нам не платит и не дарит продукты. Это мои вложения. Есть конкретный маркетинговый план, за что я получаю зарплату и плачу налоги".

Саулите указала Apollo.lv, что этот случай ее не остановит: "Сейчас у меня появилось больше предложений о сотрудничествах. Главное - везде расставить хэштеги.

Даже к фотографиям, где не следует ставить, я поставила хэштеги, что это не оплаченная реклама, а приобрела сама. Был от PTAC и смешной текст о том, что мне следует научно доказать, что сказанное мной о продукции NL - правда. Я отметила, что что говорю то, что написано на упаковке производителя, а он это уже доказал.

Она очень огорчена тем, что нельзя обратиться никуда, чтобы оспорить этот штраф, с которым инфлюенсер не согласна: "Должно быть назначено десять дней, за которые я могу подать апелляцию, что я ничего не нарушила. Но такой возможности нет.

Я могу только обратиться в суд. Мне самой следует нанять юриста и оплатить судебные издержки. И понимая, что я иду против госучреждения, я все рано не выиграю. Какой смысл?

Я действительно каждый месяц трачу от 300 до 500 евро на благотворительность. Либо мы сами проводим благотворительную акцию, либо я участвую в каком-то аукционе. Я готова эти деньги отдать на благотворительность, чем учреждению, ведь я исправила свои ошибки, я сотрудничала. Тогда почему такой штраф?

Адриана Миглане: У меня болит сердце, ведь я честная

Певица и инфлюенсер Адриана Миглане в разговоре с порталом Apollo указала, что больше всего ее огорчает факт, что люди негативно реагируют на эту ситуацию и пишут ей сообщения полные ненависти.

PTAC ей назначил штраф в 1500 евро за нарушения в Instagram-профиле. Однако Миглане подчеркивает, что вела соцсети с чистой совестью.

"Человек может ошибаться. Нарушение они разглядели в сотрудничестве с магазином NordBaby, где ребенку подарили маечку и еще про одно сотрудничество, после которого мне подарили коробку с продукцией. Я очень тщательно все это соблюдаю. Кроме того и от партнеров по сотрудничеству строго указано, что должно быть. Скажу прямо, я очень огорчена этой ситуацией. У меня болит сердце, потому что я честная. Каждый квартал я плачу необходимые налоги с авторских отчислений и в результате меня штрафуют. Петь сейчас я не могу, делать нечего не могу и меня еще за это штрафуют.

Я даже не знала может ли PTAC публиковать наши данные. После разговора с юристом, я выяснила, что может. Особенно, если это касается известных людей.

Да, я никогда раньше не сталкивалась с подобной ситуацией. Это изменит мое будущее сотрудничество с компаниями, потому что я уже и так мало соглашаюсь, но теперь, похоже, буду соглашаться еще меньше. Потому что я не собираюсь менять свою основную профессию - пение. В Instagram я работаю от души и ничего не пытаюсь извлечь. Там я увеличиваю количество своих подписчиков и приобретаю единомышленников. Могу честно сказать, что в отличие от других инфлюенсеров, я очень мало зарабатываю в Instagram. Я очень скромна в доходах.

Мой профиль в Instagram отражает мой образ жизни, то, как я воспитываю ребенка, как проходят наши будни, как я себя чувствую как женщина и мать. И у меня много единомышленников. Приятно иметь Instagram, где мы, мамы, можем поделиться своими впечатлениями о воспитании".

Что известно до этого?

Инфлюенсеры Адриана Миглане и Катрине Саулиете получили от Центра защиты прав потребителей (PTAC) штраф за осуществление недобросовестной коммерческой деятельности, однако обе считают, что примененное наказание - в общей сложности 2500 евро - неадекватно.

Миглане оштрафовали на 1500 евро, Саулиете - на 1000.

Саулиете прокомментировала случившееся следующим образом: "По-моему, это учреждение (PTAC) считает, что люди глупы и не понимают. Если у меня на фото в руке есть какой-то продукт и я этот продукт описываю - люди неглупы, они понимают, что это реклама. Зачем мне писать "реклама"?"

Директор PTAC Байба Витолиня подчеркивает, что реклама остается рекламой независимо от ее исполнения.

Как сообщало Латвийское радио в 2019 году, создатели контента, или так называемые инфлюенсеры, должны указывать в своих публикациях, была ли получена плата за размещенный продукт. Кроме того, указание должно быть в начале публикации.