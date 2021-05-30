"Хотят, чтобы мы платили": после трагического пожара в хостеле жители дома обеспокоены своим будущим

"Из-за опасений по поводу состояния несущих конструкций здания на улице Меркеля, 8, эксплуатация всего здания в настоящее время приостановлена. Мы поручили совладельцам здания разработать и представить заключение технического осмотра в Строительное управление города Риги до 28 мая этого года, после чего станет ясно, можно ли отремонтировать часть здания", - сказал Эдгар Бутанс, руководитель проекта по связям с общественностью Строительного управления Риги.

Жители в шоке от ситуации, в которой они оказались.

На данный момент единственный выход, который предлагает управляющий, - это отремонтировать дом на собственные деньги владельцев квартир.

Галерея: Пожар в хостеле на улице Меркеля

На ремонт внешнего фасада дома накоплено 70 тысяч евро, из которых почти 12 тысяч уже потрачены на уборку сгоревшей квартиры.

Управляющий Nira Fonds также получает обвинения от жителей дома в том, что они не ответили на их жалобы на происходящее в печально известной квартире. По их мнению, управляющий вместе с ответственными учреждениями должен был подать иск против владельца незаконного хостела.

"Управляющей компании надо было это сделать уже давно. Мы передали им свои полномочия. Разве они не заметили, что здесь процветает нелегальный бизнес?

Не видели, что здесь был бордель? Они не только хотят забрать наши деньги - 70 000 евро, которые мы накопили в течение года на ремонт фасада, но и хотят, чтобы мы платили 1,26 евро за квадратный метр в год за этот ремонт. Из моей квартиры это 70 евро в месяц", - сказала разгневанная жительница дома Лидия.

Управляющий Nira Fonds отвергает обвинения жителей.

"Насколько нам известно из общедоступной информации и информации совладельцев, с 1 марта жители более 15 раз обращались в полицию и звонили, и, следовательно, задача управляющего - не перегружать полицию другими заявлениями", - пояснила представитель компании Nira Fonds apsaimniekošana Евгения Дмитриченко.

Жители даже готовы смириться с необходимостью раскошелиться, чтобы привести дом в порядок, но отчаянно опасаются, что квартиры, по мнению экспертов, придется оставить на неопределенный срок, пока дом не будет отремонтирован.

В настоящее время у дома есть временная крыша, которая защитит его только летом. По оценкам экспертов, согласование ремонта крыши займет не менее полугода, поэтому к работам можно будет приступить не ранее следующего года.

Задача Строительного управления Риги - после отрицательного заключения экспертов закрыть дома для эксплуатации. Задача муниципальной полиции - обеспечить приютом людей, которым негде остановиться, на пять дней.

Социальная служба выплачивает разовое пособие пострадавшим от пожара, а Департамент жилья и окружающей среды, скорее всего, поможет владельцам, квартиры которых пострадали от пожара.