"Исхудала до анорексичного вида": Маша Миногарова о жестких диетах, модельных стандартах и трудностях

Маша Миногарова рассказала, что она начинала в Краснодаре с модельной школы. Она участвовала в показах и рекламе. Свою первую славу она приобрела после участия в шоу "Топ-модель по-русски".

Целый месяц ее фотографии украшали билборды, она посещала мероприятия, а потом популярность шоу сошла на нет. Никаких особых перспектив у девушки не было. Она решила не сидеть сложа руки и отправилась в Москву.

Самый главный комплекc, который Маша приобрела в модельном бизнесе - это страх своего возраста.

В 23 года она уже себя начала считать старой. Она отметила, что может быть такое, что девушек не берут в модельное агентство именно из-за возраста. Им нужен временной запас, чтобы взрастить модель.

Хотя Миногарова отмечает, что в индустрии после появления возрастных и бодипозитив моделей, все стало меняться в лучшую сторону.

Для жизни она была худая, а в агентстве оказалось, что по модельным габаритам она была крупной. Девушка не стала отрицать, что она пробовала различные диеты. Однажды она не ела три дня. У нее не было даже сил, чтобы встать с кровати.

"Я исхудала до анорексичного вида", - признавалась Маша.

Миногарова отметила, что она захотела стать моделью из-за окружающих, которые были убеждены, что она подходит из-за своего роста.

Потом уже девушка узнала, что для большинства агентств она слишком высокая. По стандартам 1,82 м - это уже предел роста для модели.

О своей мечте - стать моделью - она говорит, как о "игре в кисточки".

Маша смотрела по телевизору, как девушку красят кисточками, а после она идет по подиуму. Возможно, именно тогда появилось это желание - стать моделью.

Миногаровой редко говорили, что она красивая в детстве. Особенно часто она слышала в свой адрес замечания о лопоухости. В результате Маша пришила уши. Сейчас она понимает, что зря, ведь она была такой милой и индивидуальной.

"Я была похожа на Гаечку", - отмечает модель.

В Москве она сняла комнату у подруги. Это была жуткая комната, в которой жить было холодно и плохо. У Маши не было никаких знакомых. Она плакала каждый день. Каждый день Миногарова ходила на кастинги. Где-то ее брали, а где-то - нет. Молодой фотограф ей сделал пробные фото. Теперь он уже популярен и много снимает для журнала Vogue.

Маша Миногарова подчеркивает, что модельный бизнес - "это не балет, не соревнование и не олимпиада". Все просто хотят работать. Бывает до 16 кастингов день. "Это трудно и эмоционально затратно". Особенно трудно слушать отказы.