Вс, 30.05.2021
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"Исхудала до анорексичного вида": Маша Миногарова о жестких диетах, модельных стандартах и трудностях
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Маша Миногарова ФОТО: скриншот видео с YouTube

Экс-участница шоу "Топ-модель по-русски", модель и телеведущая Маша Миногарова дала большое интервью журналистке Ирине Шихман, в котором откровенно рассказала о трудностях и стереотипах в мире модельного бизнеса. 

Маша Миногарова рассказала, что она начинала в Краснодаре с модельной школы. Она участвовала в показах и рекламе. Свою первую славу она приобрела после участия в шоу "Топ-модель по-русски".

Целый месяц ее фотографии украшали билборды, она посещала мероприятия, а потом популярность шоу сошла на нет. Никаких особых перспектив у девушки не было. Она решила не сидеть сложа руки и отправилась в Москву. 

Самый главный комплекc, который Маша приобрела в модельном бизнесе - это страх своего возраста.

В 23 года она уже себя начала считать старой. Она отметила, что может быть такое, что девушек не берут в модельное агентство именно из-за возраста. Им нужен временной запас, чтобы взрастить модель. 

Хотя Миногарова отмечает, что в индустрии после появления возрастных и бодипозитив моделей, все стало меняться в лучшую сторону. 

Для жизни она была худая, а в агентстве оказалось, что по модельным габаритам она была крупной. Девушка не стала отрицать, что она пробовала различные диеты. Однажды она не ела три дня. У нее не было даже сил, чтобы встать с кровати. 

"Я исхудала до анорексичного вида", - признавалась Маша. 

Миногарова отметила, что она захотела стать моделью из-за окружающих, которые были убеждены, что она подходит из-за своего роста.

Потом уже девушка узнала, что для большинства агентств она слишком высокая. По стандартам 1,82 м - это уже предел роста для модели. 

О своей мечте - стать моделью - она говорит, как о "игре в кисточки".

Маша смотрела по телевизору, как девушку красят кисточками, а после она идет по подиуму. Возможно, именно тогда появилось это желание - стать моделью. 

Миногаровой редко говорили, что она красивая в детстве. Особенно часто она слышала в свой адрес замечания о лопоухости. В результате Маша пришила уши. Сейчас она понимает, что зря, ведь она была такой милой и индивидуальной. 

"Я была похожа на Гаечку", - отмечает модель. 

В Москве она сняла комнату у подруги. Это была жуткая комната, в которой жить было холодно и плохо. У Маши не было никаких знакомых. Она плакала каждый день. Каждый день Миногарова ходила на кастинги. Где-то ее брали, а где-то - нет. Молодой фотограф ей сделал пробные фото. Теперь он уже популярен и много снимает для журнала Vogue.

Маша Миногарова подчеркивает, что модельный бизнес - "это не балет, не соревнование и не олимпиада". Все просто хотят работать. Бывает до 16 кастингов день. "Это трудно и эмоционально затратно". Особенно трудно слушать отказы. 

Девушка вспоминает, что у нее иногда не было денег. В свои первые годы в Москве, она купила единственные ботинки, но они ей натирали. Маша продолжала в них ходить, хотя мозоли не заживали и ноги были стерты в кровь. Ей было больно, но она преодолевала огромные московские расстояния на носочках. 

Маша Миногарова гордится работой с Versace, Louis Vuitton и другими известными брендами. 

Наркотики в мире моды она не видела, но видела, как юные девушки попадали в ночные клубы, где все было для них бесплатно. Без родителей они срывались. Ей тогда было 23 года, но она уже чувствовала себя старой. У нее уже не было столько энергии. На тот момент у нее была конкретная цель - хотелось работать, а не веселиться. 

Во второй сезон в Милане, Маша осознала, что она уже достигла какой-то высоты. Тогда она вернулась в Москву и попала стажером на канал Муз-ТВ. Сейчас модель счастлива, что ее жизнь повернулась именно так.

32-летняя Маша Минограрова признается, что сейчас достигла всех целей, о которых мечтала и себе поставила. К 30 годам она успела все! 

Сейчас у девушки самый трудный период - это выгорание. 

"Белый свет стал не мил", - признается Маша. 

Ей не хочется ничего делать и планировать: "Я не в ресурсе. Меня закоротило... Рвануло здоровье". 

У Маши Миногаровой из-за всех стрессов и переработки возникли проблемы с щитовидной железой. В итоге ей ее удалили. Это повлекло за собой новые гормональные сбои. 

"Щитовидка влияет на мои жизненные процессы... Это болезнь, которая мешает... Дошло до такой стадии, что если бы показатели подросли, то был бы рак", - объяснила она. 

После обследования модели удалили щитовидку. Это тоже повлияло на гормональный фон. Теперь каждый день она пьет гормональные препараты и очень сильно мучается, а на фоне всего еще и эмоциональное выгорание на работе. 

"Для того, чтобы быть успешной в такой профессии, надо жить проектами, а у меня сейчас нет сил", - указывает она.

По словам Маши, в какой-то момент ты понимаешь, что работаешь не в удовольствие, а на автопилоте. Сейчас у нее нет времени гулять, встречаться с друзьями и радоваться жизни. 

Миногарова призналась, что тяжело переживает смерть лучшей подруги Анастасии, которая скончалась от онкологии. Модель со слезами на глазах говорит, что у нее не такая уж и веселая жизнь. Бывало так, что после похорон ей приходилось лететь на съемки. 

Видео: Маша Миногарова в программе "А поговорить?"

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