Данные: очная учеба ведет к увеличению заболеваемости во всем регионе

Как поступило правительство?

В феврале родители и дети ожидали, что школьники возобновят очное обучение. Новый еще более заразный тип короновируса и упорно постоянная кривая заболеваемости изменили планы. Правительство решило не рисковать. Компромисс заключался в том, чтобы открыть двери самым юным ученикам в районах с самой низкой заболеваемостью.

Сотрудникам школ было поручено сдавать тесты на Covid-19 каждую неделю, детям - надевать маски и соблюдать строгие правила безопасности.

Ропажская районная средняя школа была одной из тех, где этой весной дети вернулись в классы. Однако очная учеба продолжалась недолго, так как в течение нескольких недель заболеваемость в округе стала одной из самых высоких в стране.

Занятия в школе длились три недели. Для младших классов - постоянно, для старших - чередовалась очная и удаленная учеба.

Рост заболеваемости в Ропажском крае не связывают с открытием школы. На статистику повлияли вспышки в Центре для соискателей убежища в Муцениеки и других учреждениях. В других краях ни одну вспышку также не связали с открытием школ.

Что говорит статистика?

Статистика показывает, что открытие школ, вероятно, сыграло гораздо большую роль. В 25 округах, которые эксперты признали безопасными для очного обучения в феврале, средний совокупный уровень заболеваемости с тех пор более чем удвоился. В остальных - снизился.

Если добавить к первоначальным 25 округам те, которым был дан зеленый свет на открытие школ в марте, разница между безопасными и небезопасными округами становится еще более очевидной.

Международные исследования показывают, что в странах, где школы продолжают работать во время пандемии, заболевает гораздо больше детей и тридцатилетних, т. е. родителей.

Достоверных данных о заболеваемости детей в Латвии нет, так как их тестируют гораздо меньше.

Однако, несмотря на риски Covid-19, и эпидемиологи, и учителя признают, что продолжение дистанционного обучения в следующем году будет иметь серьезные последствия для успехов и психического благополучия детей.

Оно того стоило?

Домашнее обучение также является неадекватно обременительным для работающих родителей. Таким образом, очное обучение в безопасных краях, даже если оно длилось всего несколько недель, стоило риска.

Подготовка к следующему учебному году в Министерстве образования началась на этой неделе с создания экспертной группы. Ей предстоит решить, как безопасно возобновить очную учебу 1 сентября.