Кто такая Катерина Сафарова, которая победила на шоу "Холостяк" и покорила Тимати?

Финал

В финальном эпизоде модель Катерина Сафарова опередила свою соперницу Алису Грабову и получила от рэпера не только красную розу, но и кольцо с бриллиантом огранки эмералд американского ювелирного бренда Jacob & Co с бриллиантами в 7,7 карата (самый крупный камень по центру оценивается в 5 карат). Об этом пишет Hello.ru.

Что известно о победительнице?

О девушке известно мало. Она родилась в Москве, но в юном возрасте переехала в Барселону. В Испании Катерина снималась в телешоу "Остров искушений", в совершенстве знает язык.

Девушка является профессиональной моделью. Она разработала и запустила собственные фитнес-курсы. В данный момент она получает образование в университете на бизнес-факультете.

Издание Hello.ru сообщает, что в прошлом году Катерина встречалась с бразильским футболистом Неймаром. Также у нее есть контракт с сингапурским модельным агентством NU Models, но последнее время она жила в Барселоне.

Любопытный факт: год назад поклонники Неймара заметили, что Катерина очень похожа на бывшую девушку спортсмена, Бруну Маркезини, с которой он встречался с 2012 года и три раза расставался, прежде чем в четвертый окончательно не разорвал отношения.

Кстати, снимки Неймара и Катерины со дня рождения нападающего разлетелись по соцсетям и набрали огромную популярность. СМИ подчеркивают, что до начала проекта "Холостяк" они расстались. Сама девушка утверждает, что они со спортсменом просто друзья.

Как Катерина попала на шоу "Холостяк"?

Идея с участием в проекте пришла в прошлом году. Тогда ей хотелось чего-то нового. Сафарова и не предполагала, как далеко это может ее завести.

"История началась даже раньше, чем я узнала о существовании шоу "Холостяк". Итак, это был конец лета, и мы вместе с моей сестрой и ее сыном поехали отдыхать. Во время поездки я поделилась с сестрой своими чувствами о том, что мне очень хотелось бы перемен. Я хотела чего-то нового в жизни, каких-то новых, интересных знакомств, эмоций, приключений", - рассказывала она.

На проект Катерина пришла позже из-за закрытых границ, но сразу же понравилась Тимуру. Они сходили на несколько свиданий, во время одного из которых рэпер даже выгнал девушку, но после вернул обратно.

Реакция после победы

Катерина поделилась в соцсетях своими впечатлениями. Она отметила, что когда впервые увидела Тимура, то даже не могла себе представить, что все так обернется.

"Я благодарна тебе за все эмоции, за этот опыт, который я прожила рядом с тобой, за то, что ты доверил мне самое сокровенное, открыл себя настоящего и просто сделал меня как женщину счастливой! Ты необыкновенный, особенный, харизматичный и, несмотря на свою брутальность и строгость, до безумия чувственный. Спасибо проекту "Холостяк" за то, что ты появился в моей жизни", - призналась модель.