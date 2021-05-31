Стивен Сигал вступил в партию "Справедливая Россия"
Актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал стал членом прокремлевской партии "Справедливая Россия - За правду". Об это передает ТАСС.
Актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал стал членом прокремлевской партии "Справедливая Россия - За правду". Об это передает ТАСС.
В субботу на заседании палаты депутатов председатель партии Сергей Миронов вручил Сигалу партийный билет.
Напомним, ранее актер был членом партии "За правду" (22 февраля объединилась со "Справедливой Россией" и "Патриотами России").
Приоритетами для Сигала станет борьба с экологическими преступлениями, а также защита озера Байкал. Кроме того, артиста беспокоит демилитаризации космоса.
В разговоре с журналистами Стивен Сигал указал, что "Справедливая Россия - За правду" не является социалистической партией "в советском смысле этого слова". Она имеет достаточно открытые взгляды и не схожа "с устаревшими советскими понятиями".
Напомним, в 2016 году американский актер Стивен Сигал получил российское гражданство.