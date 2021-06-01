Видео, фото ⟩ Теперь и в Латвии есть свой TikTok-дом! Загляни в гости к блогерам вместе с RUS TVNET

TikTok-дом - это специальное место, где живут творческие люди, которые постоянно заняты созданием контента для социальной сети TikTok. День и ночь участники проекта задействованы в съемках и монтаже материала, который позже уже видит множество пользователей этой социальной сети по всей Латвии, а также за ее пределами.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Продюсер Fam3 House Лидия Нижникова отметила, что изначально она не знала, что такое явление, как TikTok-дом, сможет работать: "Я поняла, что для этого необходимы нужные люди и вера в них".

Продюсером TikTik-дома она стала случайно. Ей позвонил знакомый блогер, который позвал ее посмотреть на это место. Лида приехала и осталась.

Она призналась, что отчасти Latvian Sisters прекратили свое существование из-за того, что она стала продюсером этого проекта. Но были и другие проекты, в которых они с сестрой уже не могли бы вместе работать.

Лидия Нижникова ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Девушке было сложно стереть Latvian Sisters. Ее торопили, но она не могла решиться на это. Это действительно была история двух сестер. Три дня она собиралась с силами, чтобы это сделать.

"Я вижу, что моя сестра сейчас кайфует. Она снимает то, что она не могла снимать из-за формата. Она расцвета и зажила", - сказала Лида в интервью.

Она отметила, что теперь ее ролики - это история про нее, ее жизнь и семью.

Основатель TikTok-дома Роман Ноздрин рассказал, что создал этот проект вместе со своим другом детства. Эта идея полностью принадлежала ему, а товарищ его поддержал.

Роман Ноздрин ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Работа в доме идет 24/7. У блогеров есть план на неделю. Они рано встают и поздно ложатся.

О финансовых вложениях в проект Роман не рассказал - он хотел бы об этом поговорить позже, когда они будут отбиваться. Но они (вложения) есть. Нужна была смелость и вера, чтобы запустить такой смелый проект - первый в Балтии.

Зарплату в TikTok-доме не получает никто. Сейчас идет процесс подписания договоров, чтобы в будущем у участников была зарплата. Также важно дождаться, чтобы в Латвии TikTok стал выплачивать блогерам гонорары за просмотры.

Тем более что у ребят из Fam3 House они есть! Некоторые ролики уже достигли отметки в 28 миллионов просмотров. Общее количество подписчиков у участников проекта - 1,5 миллиона.

На данный момент в доме проживают 8 блогеров, и все они активно снимают контент как для своих личных аккаунтов, так и для официального профиля дома.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

RUS TVNET пообщался с 23-летним рижским пранкером Андреем Чернуцким, 18-летним блогером Арсением Палем и 21-летним парнем из Молдавии Вадимом Гуйваном.

Андрей Чернуцкий ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Арсений Паль ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вадим рассказал, что он родом из города, где нет трамваев. Одним из первых мест, которое он посетил, когда приехал в Латвию, был McDonald's. Основатель дома Роман помог ему приехать в Латвию, оформил документы и "спонсирует". Со слов блогера, он - обычный "сельский пацан", которому повезло.

Вадим Гуйван ФОТО: Jānis Škapars/TVNET