Видео, фото ⟩ Теперь и в Латвии есть свой TikTok-дом! Загляни в гости к блогерам вместе с RUS TVNET

В США и России дома с блогерами уже не новость. Казалось, что еще вчера появилась такая соцсеть, как TikTok, но уже сейчас она приобрела огромную популярность. В апреле 2021 года в Латвии открылся первый TikTok-дом. RUS TVNET побывал в гостях у блогеров, а также пообщался не только с ребятами, но и с сооснователем и продюсером проекта.
TikTok-дом - это специальное место, где живут творческие люди, которые постоянно заняты созданием контента для социальной сети TikTok. День и ночь участники проекта задействованы в съемках и монтаже материала, который позже уже видит множество пользователей этой социальной сети по всей Латвии, а также за ее пределами.
Продюсер Fam3 House Лидия Нижникова отметила, что изначально она не знала, что такое явление, как TikTok-дом, сможет работать: "Я поняла, что для этого необходимы нужные люди и вера в них".
Продюсером TikTik-дома она стала случайно. Ей позвонил знакомый блогер, который позвал ее посмотреть на это место. Лида приехала и осталась.
Она призналась, что отчасти Latvian Sisters прекратили свое существование из-за того, что она стала продюсером этого проекта. Но были и другие проекты, в которых они с сестрой уже не могли бы вместе работать.
Девушке было сложно стереть Latvian Sisters. Ее торопили, но она не могла решиться на это. Это действительно была история двух сестер. Три дня она собиралась с силами, чтобы это сделать.
"Я вижу, что моя сестра сейчас кайфует. Она снимает то, что она не могла снимать из-за формата. Она расцвета и зажила", - сказала Лида в интервью.
Она отметила, что теперь ее ролики - это история про нее, ее жизнь и семью.
Основатель TikTok-дома Роман Ноздрин рассказал, что создал этот проект вместе со своим другом детства. Эта идея полностью принадлежала ему, а товарищ его поддержал.
Работа в доме идет 24/7. У блогеров есть план на неделю. Они рано встают и поздно ложатся.
О финансовых вложениях в проект Роман не рассказал - он хотел бы об этом поговорить позже, когда они будут отбиваться. Но они (вложения) есть. Нужна была смелость и вера, чтобы запустить такой смелый проект - первый в Балтии.
Зарплату в TikTok-доме не получает никто. Сейчас идет процесс подписания договоров, чтобы в будущем у участников была зарплата. Также важно дождаться, чтобы в Латвии TikTok стал выплачивать блогерам гонорары за просмотры.
Тем более что у ребят из Fam3 House они есть! Некоторые ролики уже достигли отметки в 28 миллионов просмотров. Общее количество подписчиков у участников проекта - 1,5 миллиона.
На данный момент в доме проживают 8 блогеров, и все они активно снимают контент как для своих личных аккаунтов, так и для официального профиля дома.
RUS TVNET пообщался с 23-летним рижским пранкером Андреем Чернуцким, 18-летним блогером Арсением Палем и 21-летним парнем из Молдавии Вадимом Гуйваном.
Вадим рассказал, что он родом из города, где нет трамваев. Одним из первых мест, которое он посетил, когда приехал в Латвию, был McDonald's. Основатель дома Роман помог ему приехать в Латвию, оформил документы и "спонсирует". Со слов блогера, он - обычный "сельский пацан", которому повезло.