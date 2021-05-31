Видео ⟩ "Я для всех разлучница": Софья Таюрская подтвердила свой роман с Ильей Прусикиным

Девушка не стала отрицать и подтвердила, что они с Ильей действительно встречаются, но некоторое время скрывали свои отношения.

"Ильич расстался со своей женой в 2019 году, наши отношения начались в 2020-м, но все равно - я для всех разлучница", - указала она.

Таюрская отметила, что никого из тех, кто так говорит, не интересует, что у нее были отношения на протяжении семи лет. Она "не какая-то женщина", которая сидела и думала увести мужчину из семьи.

Соня подчеркивает, что состояла в серьезных отношениях и у нее были планы завести семью. Певица не скрывает, что ее обидели слова бывшей супруги Ильича Иры Смелой: "Я не появлялась. Я появилась в группе в 2014 году".

Тогда, когда Соня пришла в группу, Илья Прусикин жил еще со своей предыдущей девушкой и был в процессе расставания с ней. После появилась Ира, а не она.

"Мы восемь лет в группе... Еще год назад никто не поверил бы, что мы будем вместе... Все было честно", - заверяет Таюрская.

Со своим молодым человеком Софья была очень много лет. Ее гиперзабота превратилась в то, что человек просто ее ждал и ничего не делал. Она оставляла ему деньги. Ей было хорошо, но что-то было не так. Девушка долго шла к тому, чтобы расстаться.

Софья Таюрская в момент расставания очень хотела побыть одна. Она не думала, что у нее начнутся отношения с Ильей Прусикиным. Молодые люди встречаются с августа 2020 года.

Долгое время певица не смотрела на Ильича как на мужчину. Они были лучшими друзьями. Никакой романтики между ними не было. Все просто произошло.