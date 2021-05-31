У баров и ресторанов есть много неясностей о том, как обслуживать вакцинированных

По его словам, бары все еще не уверены в требованиях, которые должны быть выполнены с 15 июня, и в том, каким образом они будут выполняться.

"Я думаю, что нам, вероятно, придется назначить отдельного человека для проверки вакцинированных", - сказал Бикшус.

Он оценил решение Сейма на прошлой неделе разрешить с 29 мая работать террасам до полуночи, но признал, что многие клиенты не знали об этом, поэтому в предыдущие два дня большого притока посетителей после 21:00 не наблюдалось.

Он также отметил, что, например, в Риге открытые террасы за пределами Старого города и так не могут работать дольше 22:00, поэтому такие изменения не сыграли большой роли для таких предприятий общественного питания и баров.

Между тем Латвийская ассоциация ресторанов Янис Йензис отметил, что в настоящее время представители общепита готовятся найти лучшие решения для более успешной работы с 15 июня.

Уже сообщалось, что 27 мая Кабинет Министров постановил, что с 15 июня люди, прошедшие вакцинацию от Covid-19 или переболевшие, смогут участвовать в массовых мероприятиях, посещать кафе, спектакли кино и театра, концерты, клубы и получать другие аналогичные услуги, не используя при этом маски и не соблюдая дистанцию ​​в два метра.