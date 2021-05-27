Чт, 27.05.2021
Настоящие герои - это оппозиция Беларуси, которая, рискуя своей жизнью, каждый день с этим флагом выходит на улицы. Это храбрость. Мартиньш Стакис, мэр Риги
Мартиньш Стакис, мэр Риги
2

Общепит до полуночи: Сейм разрешил!

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня большинство депутатов от присутствующих на голосовании в Сейме приняли предложение разрешить оказание услуг общественного питания на открытом воздухе до полуночи, то есть до 24:00.

Сейм принял эти поправки к закону об управлении распространения инфекции Covid-19 в окончательном чтении.

В настоящее время оказание услуг общественного питания разрешено до 21:00.

С инициативой выступили представители руководства партии "Закон и порядок", депутаты Сейма Юлия Степаненко, Любовь Швецова и Карина Спруде.

Члены Новой консервативной партии также поддержали инициативу в дебатах, в то время как несколько других членов некоторых коалиционных партий проголосовали против изменения.

Учитывая "срочность" поправок, в настоящее время ожидается, что

они вступят в силу в конце мая - начале июня.

2
НАВЕРХ
Back