Общепит до полуночи: Сейм разрешил!
Сегодня большинство депутатов от присутствующих на голосовании в Сейме приняли предложение разрешить оказание услуг общественного питания на открытом воздухе до полуночи, то есть до 24:00.
Сегодня большинство депутатов от присутствующих на голосовании в Сейме приняли предложение разрешить оказание услуг общественного питания на открытом воздухе до полуночи, то есть до 24:00.
Сейм принял эти поправки к закону об управлении распространения инфекции Covid-19 в окончательном чтении.
В настоящее время оказание услуг общественного питания разрешено до 21:00.
С инициативой выступили представители руководства партии "Закон и порядок", депутаты Сейма Юлия Степаненко, Любовь Швецова и Карина Спруде.
Члены Новой консервативной партии также поддержали инициативу в дебатах, в то время как несколько других членов некоторых коалиционных партий проголосовали против изменения.
Учитывая "срочность" поправок, в настоящее время ожидается, что
они вступят в силу в конце мая - начале июня.