Общепит до полуночи: Сейм разрешил!

Сейм принял эти поправки к закону об управлении распространения инфекции Covid-19 в окончательном чтении.

В настоящее время оказание услуг общественного питания разрешено до 21:00.

С инициативой выступили представители руководства партии "Закон и порядок", депутаты Сейма Юлия Степаненко, Любовь Швецова и Карина Спруде.

Члены Новой консервативной партии также поддержали инициативу в дебатах, в то время как несколько других членов некоторых коалиционных партий проголосовали против изменения.

Учитывая "срочность" поправок, в настоящее время ожидается, что