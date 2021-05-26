Кафе, концерты, кино и прочее: Минздрав планирует значительно облегчить жизнь вакцинированных

Кабинет министров примет решение по этим предложениям в четверг, 27 мая, сообщил агентству LETA представитель Минздрава Оскар Шнейдерс.

Он пояснил, что, если лицо, предоставляющее услугу, привилось от Covid-19 или переболело им в течение полугода, с 1 июня оно будет иметь право оказывать все услуги красоты и другие услуги, связанные с развлечениями. Меры безопасности для непривитых людей будут постепенно сокращаться в соответствии с ранее принятыми решениями и снижением заболеваемости.

По словам Шнейдерса, если поставщик услуг был вакцинирован против Covid-19 или переболел Covid-19 в течение последних шести месяцев, с 1 июня он сможет предоставлять все виды косметических услуг, а также спортивные услуги и фотоуслуги. В помещении при этом могут находиться только один поставщик услуг и один заказчик. В этом случае клиент может быть не вакцинирован.

С 15 июня привитые и переболевшие смогут участвовать в общественных мероприятиях, посещать кафе, кинотеатры и театры, концерты, клубы и другие подобные мероприятия без масок и не соблюдая дистанцию два метра.

Для оказания таких услуг все сотрудники также должны быть вакцинированы или переболеть Covid-19, а также должен быть обеспечен контроль для предотвращения приема людей, не соответствующих требованиям.

Также люди, которые были вакцинированы от Covid-19 или переболели, смогут посещать спортивные клубы с 15 июня как индивидуально, так и в группах.

Чтобы позволить посещать занятия семьям с детьми, которых в настоящее время не прививают, есть исключение для семейных мероприятий. В таких случаях ребенку потребуется отрицательный тест на Covid-19 за последние 48 часов или отрицательный тест на антиген Covid-19 за последние шесть часов.

На таких мероприятиях с присутствием детей могут находиться до 300 человек, мероприятие может длиться до четырех часов, а на открытом воздухе - до 500 человек и без ограничения времени.

Уже сейчас привитые и переболевшие на рабочем месте и во время репетиции художественной самодеятельности могут собираться в количестве до 20 человек, не надевая маски и не соблюдая дистанцию. Также нет необходимости выполнять обычные скрининговые тесты на Covid-19 на работе и соблюдать карантин. При возвращении в Латвию из страны Европейского союза (ЕС), Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Швейцарии или Великобритании самоизоляция не обязательна.

Шнейдерс сообщил также, что с 1 июня у всех желающих будет возможность в электронном виде на сайте Covid19sertifikats.lv получить цифровой сертификат, подтверждающий факт вакцинации или заболевания Covid-19.

Информация о прививке или болезни будет доступна в цифровом формате. Таким образом, поставщики услуги смогут убедиться в статусе человека, используя специальное приложение со считывателем QR-кода.

С 15 июня внутренняя система проверки факта вакцинации от Covid-19 или болезни будет интегрирована в общую систему европейского зеленого сертификата.

Шнейдерс пояснил, что запланированные изменения будут относиться к привитым людям спустя две недели после окончания полного курса вакцинации или спустя три недели после получения первой дозы вакцины Vaxzevria производства AstraZeneca, а также к людям, которые за последние полгода переболели Covid-19. В свою очередь, чтобы не соблюдать cамоизоляцию, людям нужно получить и вторую дозу вакцины AstraZeneca, и с того момента должно пройти две недели.