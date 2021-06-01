Ответ американским мускул-карам 60-х - Opel Commodore A Coupe

Изначально машина из Швеции попала в руки реставратора в Эстонии. Мастер позаботился о восстановлении двигателя, трансмиссии и механических деталей. После реставрации компания транспортировала машину новому владельцу в Нидерланды.

Мускул-кар от Opel? Похоже на селедку с медом. Однако известный немецкий производитель автомобилей не всегда был таким консервативным, как мы привыкли считать. 1960-е и 1970-е годы были периодом расцвета компании Adam Opel AG. В 1962 году на недавно построенном заводе в Бохуме началось производство совершенно новой модели Kadett. Помимо места нахождения бренда в Рюссельсхайме, он в течение многих лет символизировал промышленный охват Opel, одно время выпуская даже до полумиллиона Kadett в год. К сожалению, в 2014 году легендарный завод, на котором когда-то работало 20 000 человек, был закрыт.

Галерея: Opel Commodore A Coupe

Аромат успеха

"Большая тройка" моделей Opel высшего класса той поры - Capitän, Admiral и Diplomat, также известные как KAD, были уважаемыми, красивыми, мощными и прибыльными автомобилями. В их дизайне и оснащении, несомненно, преобладали американские влияния (в конце концов, Opel принадлежал General Motors), а более дорогой Diplomat даже имел двигатель V8. Opel определенно был вторым по величине производителем автомобилей в Германии после Volkswagen.

Opel Commodore A Coupe ФОТО: Kurbads

Отличная база - Rekord C

На этой волне главный инженер и технический директор Adam Opel AG - Ганс Мершаймер создал Opel Rekord C, типичный потребительский седан, на внешний вид которого глубоко повлияла мода 60-х годов на американские мускул-кары Ford Mustang и Chevrolet Corvette. В то же время автомобиль имел современную конструкцию подвески, значительные улучшения пассивной безопасности и усиленный кузов. Record C стал самой успешной моделью в истории Opel: к 1972 году было произведено 1,2 миллиона автомобилей.

Opel Commodore A Coupe ФОТО: Kurbads

Шестицилиндровый ряд в коробке Commodore

Но где было место Commodore в этой истории? Его появление было вызвано амбициями руководства Opel и потенциальными перспективами получения прибыли, предлагая покупателям более дорогой и, казалось бы, более престижный автомобиль с таким же оборудованием. Rekord C был доступен как двухдверная версия Coupe с 1967 года, включая 2,2-литровый рядный шестицилиндровый двигатель. Однако "рекордная" торговля шестицилиндровым двигателем не увенчалась успехом, поэтому было решено отделить самые мощные модификации от базовой модели и дать им их имя. Так в феврале 1967 года вышел Opel Commodore.

Opel Commodore A Coupe ФОТО: Kurbads

BULLIT + COCA - COLA = COMMODORE?

Модель Oberklases выделялась только двигателями, потому что с лета 1968 года базовая модель Rekord C выпускалась только с четырьмя цилиндрами. Commodore выпускался как с кузовом седан (с двумя или четырьмя дверями), так и с кузовом купе. Был разработан даже прототип высококлассного универсала Voyage, который не пошел дальше фазы концептуального автомобиля. В рядах энтузиастов Commodore A и его потомки ассоциируются в основном с смесью gran turismo и muscle-car в немецком стиле и, конечно же, в кузове fastback coupe.

Opel Commodore A Coupe ФОТО: Kurbads

Что такое "2,5 S"?

Автомобиль, который транспортировал Kurbads, представляет собой стандартную модель Opel Commodore A Coupe "2.5 S" с 2,5-литровым шестицилиндровым двигателем и умеренной мощностью 115-120 лошадиных сил. Виниловая крыша и черные декоры на кузове, как будто указывают на "сверхмощную" версию GS, но нет никаких доказательств того, что двигатель имеет два карбюратора вместо одного и, следовательно, большую мощность. Это Opel оставил для Commodore A "2.5 H".

Всего у него было три владельца. Реставратор классических автомобилей купил его в Швеции, и восстановил двигатель, трансмиссию и большинство механических деталей, поэтому оригинальные запчасти могут оказаться проблемой. Интересно, что седаны и купе выпускаются примерно в равных долях, примерно по 70 000 каждая, но самым редким из них является двухдверный седан Commodore. В настоящее время полностью отремонтированный автомобиль с помощью компании Kurbads доставлен в Нидерланды.

Opel Commodore A Coupe ФОТО: Kurbads