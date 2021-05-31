Елгаве, возможно, придется вернуть часть софинансирования ЕС на строительство Круговой магистрали

Строительные работы на Круговой магистрали были начаты объединением лиц ReRe vide - Hidrostatyba осенью 2018 года, а в конце 2020 года улица была сдана в эксплуатацию. В суд обратился другой участник конкурса на проведение строительных работ - объединение поставщиков Igate KT.

Летом 2018 года Бюро по надзору за закупками (IUB) дважды оценивало жалобы Igate KT в связи с этим конкурсом Елгавского самоуправления. В первый раз IUB запретило заключение договора с победителем закупки, и муниципалитету пришлось повторно рассмотреть предложения. После второй жалобы IUB решил закрыть дело.

Позже Igate KT обратилось в суд, но в 2019 году иск против IUB и Елгавской городской думы был отклонен в Елгавском суде Административного районного суда. После жалобы Igate KT Верховный суд отменил решение суда и вернул дело в суд первой инстанции.

Igate KT просило суд признать незаконным решение IUB от 16 июля 2018 года о прекращении дела в связи с закупкой. В заявлении Igate KT оспаривается соответствие квалификации победившего объединения ReRe vide - Hidrostatyba и назначенного им ответственного руководителя строительства. Igate KT также обращало внимание на предоставленную в ходе конкурса ложную информацию - взнос государственного социального страхования, уплаченный Hidrostatyba, был на 437 529 евро меньше, чем было указано в конкурсном предложении.

Решение суда может быть обжаловано в департаменте административных дел Верховного суда.