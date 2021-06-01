Видео ⟩ Тилль Линдеманн выпустил кровавый клип про детство в СССР

Видео снято в советской эстетике и антураже.

Сам певец одет в соответствии с эпохой. В клипе есть автомобиль "Волга" (также времен СССР), дети с красными пионерскими галстуками и бюст Ленина, из глаз которого текут кровавые слезы.

Шоумен Александр Ревва сыграл милиционера, а Аглая Тарасова - возлюбленную главного героя.

Снял клип российский режиссер Сергей Грей. Съемки проходили в России. В клипе поднимается тема буллинга и моббинга в жизни советского школьника, а также как это может отразиться на психике того, кого обижали и унижали в детстве.

Напомним, недавно Линдеманн записал кавер на композицию "Любимый город" на русском языке. Она вошла в экспортную версию картины Тимура Бекмамбетова "Девятаев".

*Осторожно, в клипе содержатся сцены насилия!