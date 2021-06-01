Вт, 1.06.2021
Не было понятно, что он говорит Член комиссии, принимавшей у российского миллиардера экзамен по латышскому
Член комиссии, принимавшей у российского миллиардера экзамен по латышскому

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Видео ⟩ Тилль Линдеманн выпустил кровавый клип про детство в СССР

ФОТО: скриншот видео с YouTube

1 июня, в Международный день защиты детей, солист группы Rammstein Тилль Линдеманн представил новый клип на песню "Я ненавижу детей" (Ich hasse Kinder). Осторожно, в нем есть жестокие сцены насилия!

Видео снято в советской эстетике и антураже.

Сам певец одет в соответствии с эпохой. В клипе есть автомобиль "Волга" (также времен СССР), дети с красными пионерскими галстуками и бюст Ленина, из глаз которого текут кровавые слезы.

Шоумен Александр Ревва сыграл милиционера, а Аглая Тарасова - возлюбленную главного героя.

Снял клип российский режиссер Сергей Грей. Съемки проходили в России. В клипе поднимается тема буллинга и моббинга в жизни советского школьника, а также как это может отразиться на психике того, кого обижали и унижали в детстве. 

Напомним, недавно Линдеманн записал кавер на композицию "Любимый город" на русском языке. Она вошла в экспортную версию картины Тимура Бекмамбетова "Девятаев".

*Осторожно, в клипе содержатся сцены насилия!

Видео: Тилль Линдеманн - Ich hasse Kinder

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