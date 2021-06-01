Ира Смелая записала видеообращение после признания Софьи Таюрской о романе с ее бывшим мужем

Напомним, что Софья и Илья довольно долго скрывали свои отношения, а на любые слухи о романе они отвечали, что их связывают исключительно дружеские отношения.

Бывшая жена Прусикина, 29-летняя Ирина Смелая, известная под псевдонимом Tatarka записала видеообращение, которым поделилась в сторис. Она не назвала никаких имен, но фолловеры уверены, что она говорит о бывшем муже и его возлюбленной.

"Мне крайне жаль, но сегодня для меня перестал существовать один человек, который раньше мне был очень близким и очень дорогим. Но после сегодняшних событий я вычеркиваю из своей жизни этого персонажа и желаю всего хорошего ему, желаю поскорее разобраться со своими психологическими проблемами, и, надеюсь, у тебя скоро все будет хорошо", - сказала она на видео.

Илья Прусикин и Ирина Смелая поженились в 2016 году. В браке у них родился сын Добрыня. Летом 2019 года пара объявила о разводе. Солистку группы Софью Таюрскую стали называть разлучницей и подозревать в романе с Ильей.