Ида Галич: "У меня больше не будет мужа"

Напомним, Ида состояла в браке с Аланом Басиевым, но развелась.

"У меня больше не будет мужа. Но я хочу сказать, что для меня деньги при выборе мужчины не так важны. Мой мужчина может быть и детским врачом, и пожарным, который спасает сотни жизней. Я хочу просто им восхищаться. Он может быть и простым программистом, кайфующим от своей работы. Тогда я буду в восторге от его горящих глаз", - цитирует Галич StarHit.ru.

У Алана и Иды родился сын Леон. После разводи они делали все, чтобы малыш не чувствовал дефицита внимания. Но Галич призналась, что сейчас мужчина занят и редко видится с малышом.

Ранее в сторис блогер указывала: "Я надеюсь, нам хватит мудрости разойтись так, чтобы у малыша не возникало ощущение, что кто-то из его родителей не хороший человек".

Ида и Алан поженились в 2018 году. В феврале 2020-го у супругов родился сын Леон. В декабре 2019 года стало известно, что Галич купила в ипотеку замок. По неофициальной информации СМИ, дом стоил более 20 миллионов рублей (224 тысячи евро). Речь идет об особняке площадью около 280 квадратных метров на Киевском шоссе.