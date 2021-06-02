Муйжниеце согласилась стать министром образования; Шуплинска грозится выйти из партии

Она подтвердила, что получила соответствующее приглашение от партии, и выразила готовность продолжить работу, начатую ее коллегой Илгой Шуплинской, в частности, подать в Сейм на утверждение проекта закона о вузах и обеспечить, чтобы 1 сентября все школьники могли вернуться к очной учебе.

Министр образования и науки Илга Шуплинска покинет Новую консервативную партию (НКП) если политическая сила отзовет ее с должности министра, заявила в среду журналистам сама министр.

Принимая во внимание прозвучавшую информацию о расколе в связи с креслом министра, она отметила, что ожидает решения правления партии об оставлении ее в должности.

В свою очередь на вопрос о дальнейшей работе в свой карьере, Шуплинска напомнила, что она избрана и в Сейм, где и планирует продолжить работу, если оставит кресло министра. Кроме того, политик планирует продолжать работу в сфере науки, где у нее начато несколько работ.

Неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA, свидетельствует, что кандидатом на должность министра образования и науки может стать бывший парламентский секретарь Минобразования Анита Муйжниеце.

Шуплинска вступила в должность министра 23 января 2019 года, когда работу начало правительство Кришьяниса Кариньша.

Она является профессором Резекненской технологической академии, членом правления Латгальского культурного общества, вице-президентом Латвийской национальной комиссии ЮНЕСКО и членом совета Фонда общественной интеграции.

Доходы Шуплинской в прошлом году достигли 70 976 евро, что на 755 евро меньше, чем в 2019 году, свидетельствует ее декларация должностного лица. Политик имеет безналичные накопления в размере 11 500 евро, ей также принадлежит легковой автомобиль Honda CRV 2005 года выпуска.

Шуплинске принадлежит квартира в Резекне, в свою очередь в Риге у нее квартира в использовании.