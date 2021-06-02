"Я не верю больше в институт семьи": Ида Галич официально развелась с мужем
Спустя несколько месяцев Ида Галич завершила процедуру развода. Звезда поделилась фотографией паспорта с соответствующим штампом на своей странице в Instagram.
Спустя несколько месяцев Ида Галич завершила процедуру развода. Звезда поделилась фотографией паспорта с соответствующим штампом на своей странице в Instagram.
Ида Галич поблагодарила бывшего мужа за совместные годы, а также написала, что "больше не верит в институт семьи и не хочет впредь выходить замуж".
Накануне Ида заинтриговала своих подписчиков, что ее ожидает "сложное утро", и пока она настраивается на событие, ей хочется "просто идти куда глаза глядят".
Напомним, Галич состояла в браке с Аланом Басиевым. У Алана и Иды родился сын Леон. После развода они делали все, чтобы малыш не чувствовал дефицита внимания. Но Галич призналась, что сейчас бывший муж занят и редко видится с сыном.
Ранее в сторис блогер указывала: "Я надеюсь, нам хватит мудрости разойтись так, чтобы у малыша не возникало ощущения, что кто-то из его родителей нехороший человек".
Ида и Алан поженились в 2018 году. В феврале 2020-го у супругов родился сын Леон. В декабре 2019 года стало известно, что Галич купила в ипотеку замок. По неофициальной информации СМИ, дом стоил более 20 миллионов рублей (224 тысячи евро). Речь идет об особняке площадью около 280 квадратных метров на Киевском шоссе.