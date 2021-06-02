В Латвии почти на 25% увеличилась смертность

В период с 4 января по 16 мая в стране зарегистрировано 12 590 смертей, тогда как за первые 19 недель 2020 года - 10 157. За первые 19 недель 2019 года в Латвии умерло 10 933 жителя, а в соответствующий период 2018 года - 11 613.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, за первые 19 недель этого года у 1586 умерших был диагностирован Covid-19. Таким образом,

доля смертей с диагнозом Covid-19 за первые 19 недель года составила 12,6%.

В первую неделю года она составляла 20,2%, во вторую - 15,8%, в третью - 16,9%, в четвертую - 10,8%, в пятую - 19,1%, в шестую - 16,1%, в седьмую - 13,4%, в восьмую - 11,5%, в девятую - 13%, в десятую - 11,9%, в 11-ю неделю - 9,5%, в 12-ю неделю - 9%, в 13-ю неделю - 8,9%, в 14-ю неделю -10,1%, в 15-ю неделю - 11,4%, в 16-ю неделю - 8,2%, в 17-ю неделю - 6,8%, в 18-ю неделю - 11,4%, в 19-ю неделю - 8,3%.

В этот период умерли 6703 женщины, что на 22,2% больше, чем за тот же период прошлого года, и 5887 мужчин, что на 26% больше.

86% или 10 825 умерших составили люди старше 60 лет, в то время как за тот же период прошлого года умерло 8725 человек этого возраста (85,9%).