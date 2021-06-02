Какая партия выиграет больше всего после смены коалиции? Мнение политолога
По словам совладельца Mediju tilts, политолога Филиппа Раевского, больше всего от изменений в коалиции и правительстве выиграет партия "Новое единство" (JV).
По словам совладельца Mediju tilts, политолога Филиппа Раевского, больше всего от изменений в коалиции и правительстве выиграет партия "Новое единство" (JV).
Он пояснил, что в кризисной ситуации JV сохранило лидирующие позиции премьер-министра, министра иностранных дел и министра финансов. Раевский отметил, что именно JV является первым крупным победителем, потому что
Следующими бенефициарами этой ситуации являются три коалиционные партии - Национальный союз (NA), Новая консервативная партия (JKP) и "Для развития / За" (AP), которые приобрели министерские портфели, которые расширяют их влияние и власть в коалиции.
Относительно того, решит ли смена министров проблемы нынешнего правительства, станет ли оно теперь сильнее и стабильнее, Раевский ответил отрицательно. Он объяснил, что когда создавались это правительство и коалиция, это было основано на принципе, что всегда будет резерв голосов. Если есть голосование, которое один из партнеров по коалиции не готов поддержать, в резерве должно быть достаточно голосов, чтобы никто не мог выдвигать ультиматумы.
"В настоящее время эта позиция ослабла, и резерв голосов уменьшился. Это голоса, оставшиеся от партии KPV LV, которая поддерживает эту коалицию. Я бы не был настолько оптимистичен, чтобы их всегда можно было учитывать, потому что резерв очень скудный. Думая в долгосрочной перспективе,
- сказал политолог.
Говоря о последовательности событий, которые привели к смене министров, Раевский пояснил, что началом можно назвать то время, когда фракция KPV LV начала распадаться, а конец - когда на заседании фракции было принято решение отозвать министра экономики и передать этот вопрос на стол премьер-министру. Политолог подчеркнул, что премьер-министру ничего не оставалось, как отозвать министра экономики и начать весь этот процесс.
По мнению политолога, катализатором стало голосование фракции KPV LV. Следует отметить, что после этого голосования KPV LV еще разделилась, и теперь о ней можно говорить как о фракции из пяти человек.
- подчеркнул Раевский.
По словам политолога, если посмотреть на ситуацию с точки зрения других партнеров, важно понять, поддерживает ли KPV LV эту коалицию и ее политику вообще. Здесь всегда возникают сомнения, подчеркнул политолог, отметив, что невозможно узнать, сколько депутатов от KPV LV проголосуют за то или иное решение, которое может быть даже не самым популярным. По словам Раевского,
Говоря о предлагаемых и избранных министрах, политолог подчеркнул, что не хотел бы критиковать этих людей до того, как они вступят в должность. Он выразил надежду, что стороны хорошо подумали и взвесили свои решения с учетом знаний и способностей возможных министров. По словам Раевского, новым министрам необходимо приступить к работе, а выводы можно будет сделать позже.
Говоря о распределении министерских портфелей, политолог отметил, что до сих пор продолжается обычная история, когда партиям дают должности, которые им, возможно, не так нужны. По словам Раевского, подобный принцип также использовался при формировании правительства, когда позиции давались таким образом, чтобы другие партии были довольны своим не очень хорошим положением.
На вопрос, что может произойти с KPV LV в будущем, политолог отметил, что в нынешнем виде она, вероятно, не будет участвовать в следующих выборах Сейма, однако при наличии финансирования и политической организации она может стать хорошим фундаментом для другого образования. Раевский сказал, что
Говоря о том, что ждет и коалицию, и правительство, политолог отметил, что ожидается большое испытание под названием госбюджет, потому что он будет отличаться от предыдущего, когда можно было бы сказать, что есть много денег для займов.
"Мы уже видим, что экономика растет не с той скоростью, с какой хотелось бы. Это значит, что дефицит бюджета, даже без дополнительных заимствований, растет по отношению к ВВП, что заставляет смотреть на него консервативнее. Однако такой взгляд на бюджет перед выборами не популярен. Это может быть очень серьезный вопрос, который может поставить под угрозу будущее этой коалиции и оказать очень серьезное влияние на стабильность", - сказал политолог.
Как сообщалось, коалиция продолжит работу без партии KPV LV, - признал в среду, 2 июня, премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи с президентом Эгилом Левитсом.
Премьер-министр объявил, что KPV LV, прекращая свое членство в коалиции, назначит министрами Марию Голубеву (AP), Гатиса Эглитиса (JKP), Яниса Витенбергса (NA), а место Илги Шуплински (JKP) займет Анита Муйжниеце (JKP).
Голубев будет назначена министром внутренних дел, Эглите - министром благосостояния, а Витенбергс - министром экономики.