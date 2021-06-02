Какая партия выиграет больше всего после смены коалиции? Мнение политолога

Он пояснил, что в кризисной ситуации JV сохранило лидирующие позиции премьер-министра, министра иностранных дел и министра финансов. Раевский отметил, что именно JV является первым крупным победителем, потому что

кризис был тяжелым, и в этой ситуации нелегко удерживать позиции власти.

Следующими бенефициарами этой ситуации являются три коалиционные партии - Национальный союз (NA), Новая консервативная партия (JKP) и "Для развития / За" (AP), которые приобрели министерские портфели, которые расширяют их влияние и власть в коалиции.

Относительно того, решит ли смена министров проблемы нынешнего правительства, станет ли оно теперь сильнее и стабильнее, Раевский ответил отрицательно. Он объяснил, что когда создавались это правительство и коалиция, это было основано на принципе, что всегда будет резерв голосов. Если есть голосование, которое один из партнеров по коалиции не готов поддержать, в резерве должно быть достаточно голосов, чтобы никто не мог выдвигать ультиматумы.

"В настоящее время эта позиция ослабла, и резерв голосов уменьшился. Это голоса, оставшиеся от партии KPV LV, которая поддерживает эту коалицию. Я бы не был настолько оптимистичен, чтобы их всегда можно было учитывать, потому что резерв очень скудный. Думая в долгосрочной перспективе,

отношения могут обостриться из-за принятия некоторых болезненных вопросов, и одна из сторон может поставить ультиматум. Это, в свою очередь, может дестабилизировать правительство в целом",

- сказал политолог.

Говоря о последовательности событий, которые привели к смене министров, Раевский пояснил, что началом можно назвать то время, когда фракция KPV LV начала распадаться, а конец - когда на заседании фракции было принято решение отозвать министра экономики и передать этот вопрос на стол премьер-министру. Политолог подчеркнул, что премьер-министру ничего не оставалось, как отозвать министра экономики и начать весь этот процесс.

По мнению политолога, катализатором стало голосование фракции KPV LV. Следует отметить, что после этого голосования KPV LV еще разделилась, и теперь о ней можно говорить как о фракции из пяти человек.

Фракция из пяти человек никоим образом не может претендовать на три или два министерских портфеля в правительстве, нет логического баланса,

- подчеркнул Раевский.

По словам политолога, если посмотреть на ситуацию с точки зрения других партнеров, важно понять, поддерживает ли KPV LV эту коалицию и ее политику вообще. Здесь всегда возникают сомнения, подчеркнул политолог, отметив, что невозможно узнать, сколько депутатов от KPV LV проголосуют за то или иное решение, которое может быть даже не самым популярным. По словам Раевского,

то, что сейчас можно увидеть из KPV LV, - руины хорошо финансируемой партии.