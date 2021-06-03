"Я ищу тех исполнительниц, которым не приходится себя ломать": Шнуров о новом проекте "Зоя" и музыке

"По-моему, "человечек". Тут же, когда она писала "Рай", я ее придумал. И на следующий день мы записали вторую песню, а потом уже все остальные как-то сами собой вылепились. И образ сложился", - рассказывает музыкант.

Он отметил, что для него важно, чтобы певица была в гармонии со своим образом: "Я прежде всего ищу тех исполнительниц, которым не приходится себя ломать. Чтобы они органично себя чувствовали в этой роли, чтобы они не выдавливали из себя эту историю. Потому что они же по большому счету не актрисы. Артистическая жизнь все-таки предполагает школу Станиславского, перевоплощения. Здесь же не нужно перевоплощаться, здесь просто нужно быть. Чтобы это было органично, чтобы исходило из нутра".

Но, конечно, ему важно, кто поет. Шнуров считает, что сейчас в России есть целый пласт людей в возрасте где-то 42 года, для которых музыку совсем не делают.

"Есть молодежный рэп, и есть старые артисты, которые поют старые песни как будто бы для людей, которым около 40. Причем даже если старые артисты и пишут новые песни, то все равно делают это в старой парадигме. Все равно про старое, все равно на каких-то ностальгических воспоминаниях", - указывает он.

В альбоме присутствует тема, что женщина - это сложный субъект. В песнях одна героиня не похожа на другую: "Они вроде как одинаковые, но на самом деле нет. Если с точки зрения философии, с точки зрения мировоззрения, то они порой даже диаметрально противоположны [...]. Женская логика же очень нелогична. Одно и то же явление может в разных случаях привести к совершенно разным последствиям".

Сергей Шнуров полагает, что женщина должна оставаться женщиной: "Права должны быть, конечно, равные. Но женщина не должна мимикрировать, не должна становиться мужчиной. Ни в коем случае. Это просто искажение природы.

С "Зоей" он пока гастролировать не будет, будет просто присутствовать на концертах.