СМИ: четвертая жена Сергея Шнурова родила. Что известно о светской львице Ольге Абрамовой?

Некоторые СМИ уже написали, что Сергей Шнуров стал отцом в третий раз, но официального подтверждения этой информации пока нет.

О 30-летней Ольге Абрамовой известно достаточно мало. Чаще всего в СМИ о ней пишут, как о светской львице и поэтессе из Екатеринбурга. Напомним, что для исполнителя этот брак стал четвертым по счету. Об отношениях с Абрамовой Шнуров рассказал публично в 2017 году. В 2018 году пара тайно поженилась.

Известно, что Ольга с 14 лет живет в Москве. В 2010 году Екатеринбург, где у нее жили бабушка с дедушкой, она называла любимым городом. Об этом пишет "Екатеринбург онлайн".

Абрамова окончила МГУ. Она училась на факультете мировой политики, но Сергей Шнуров называет ее "искусствоведом".

"Она сразу представилась кандидатом наук, охарактеризовала свою научную работу с длиннющими предложениями. Она, вообще, искусствовед. Я подумал, что, в принципе, если я - искусство, то должен быть искусствовед. То есть я - предмет исследования!" - цитирует артиста "Екатеринбург онлайн".

У девушки есть сестра Юлия, а вот об их отце СМИ пишут как об уральском миллионере. Его зовут Валерий и он занимал пост руководителя службы безопасности УГМК. Сейчас Валерий Абрамов бизнесмен. Он связан с тремя действующими организациями, выручка которых за 2018 год составила в общем 2,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль - 146 миллионов рублей.

Это московская компания, которая занимается горячей водой и кондиционерами (ООО "Пассат"), свердловское предприятие по производству химпродуктов ("Ника-Петротэк") и фирма по предоставлению финансовых услуг ("Патруши - Инвест"). В них Абрамов - учредитель с долями от 13 до 25%. Согласно данным системы "Контур.Фокус".

Валерий Абрамов кандидат юридических наук, награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Серафима Саровского III степени (его дают за вклад в дело возрождения монастырей и храмов и плотную работу с РПЦ). Это указано на сайте УГМК.

СМИ отмечают, что у самой Ольги Абрамовой нет и никогда не было бизнеса. Она всегда мечтала спасать окружающую среду, животных. Женщина занимается благотворительностью и раз в месяц делает пожертвование в Фонд дикой природы WWF.

Любопытный факт: Ольга Абрамова встречалась с бывшим женихом дочери знаменитого модельера Валентина Юдашкина Русланом Фархиевым и с Лари Зайонцем, сыном олигарха, одного из руководителей агрохолдинга "Русагро" и владельца сети "М.Видео". Последний на своем Ferrari сбил пенсионера.

Соцсетей у Абрамовой нет, либо она зарегистрирована под другим именем. Сергей Шнуров практически не публикует общих фотографий с ней.

2 июня Сергей Шнуров уехал прямо сцены ресторана Royal Beach, где он презентовал новый проект - группу "Зоя". Рен-ТВ сообщает, что он уехал в Пулково. Оттуда на частном рейсе он отправился в Москву, где находится Ольга.

Напомним, о том что Сергей Шнуров и его четвертая жена готовятся стать родителями, стало известно еще в декабре 2020 года. У 48-летнего Сергея Шнурова это будет третий ребенок, а для Ольги - первый. У Шнурова есть 28-летняя дочь Серафима от Марии Исмагиловой, 21-летний сын Аполлон от второй жены Светланы Костицыной.

С 2010 по 2018 год музыкант был женат на Матильде Шнуровой. Елена Мозговая (настоящее имя Матильды) полностью изменила музыканта: артист бросил пить, поменял гардероб и превратился в одного из самых стильных мужчин российского шоу-бизнеса.

Сейчас Сергей Шнуров увлекся спортом и ведет здоровый образ жизни. Он является одним из самых высокооплачиваемых музыкантов в России. Летом 2020 года музыкант был назначен генеральным директором канала RTVi.