Агата Муцениеце подает в суд на портал StarHit.ru

В марте в СМИ появились слухи о том, что у Агаты Муцениеце якобы роман с режиссером Климом Шипенко ("Текст", "Холоп", "Салют-7").

Причиной стали фотографии пользователей Сети, запечатленная на которых обнимающаяся пара была похожа на Агату и Клима. Слухи распространял и портал StarHit.ru. Теперь актриса подала на издание в суд.

"Иск подан в один из районных судов Москвы, так как за вмешательство в личную жизнь и за порочащие сведения надо нести ответственность", - указала Андреевская.

Решение подать в суд приняла сама Агата. Она считает, что порой некоторые СМИ выходят за рамки.

Напомним, 11 марта портал StarHit.ru сообщил, что в распоряжении издания есть кадры, которые якобы подтверждают обратное. Отмечалось, что видео снято в конце января и якобы Агата и Клим находились вместе в театре.

Продюсер и пиар-менеджер Агаты Мириам Андреевская подчеркнула, что актриса просто не способна на такой поступок. По ее словам, это удел "женщин с низкой социальной ответственностью".

12 марта Андреевская опубликовала в сторис ссылку на Telegram-канал "Антиглянец", в котором подтверждается, что у Муцениеце есть воздыхатель, но это не Шипенко. Мужчина якобы далек от мира кино.

"А кому была нужна утка, подумайте сами", - заметила пиар-менеджер.

Клим Шипенко 10 лет находится в браке со сценаристом Соней Карпуниной. Супруги воспитывают дочь Клементину и маленького сына, который появился на свет в июне прошлого года. Брак чуть не распался несколько лет назад, супруга Шипенко даже подала в суд на раздел имущества, но после забрала заявление.

Ранее режиссер нашумевшего фильма "Текст" и картины "Холоп" Клим Шипенко стал гостем программы писателя и литературного критика Дмитрия Быкова "ЖЗЛ". Он объяснил публицисту, почему не хочет снимать кино о коронавирусе.