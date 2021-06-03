Тима Белорусских о матери своего ребенка, Беларуси и наркотиках: "Яна выпала с седьмого этажа"

Арест

В январе 2021 года Тима Белорусских был обвинен в хранении наркотиков, а в апреле приговорен к ограничению свободы на два года - к "домашней химии". Артист наказан, но может перемещаться. Как индивидуальный предприниматель он должен работать, а значит - он сам составляет свои рабочие графики.

В соответствии с приговором, он не может употреблять алкоголь и ему следует до 19 часов быть дома, но все можно обговорить с инспектором: "Это такая достаточно индивидуальная тема... Это зависит от твоих отношений с человеком, который за тобой закреплен".

В январе 2021 Тима вместе с друзьями поехал в компьютерный клуб. Они вышли на улицу и ждали такси. В какой-то момент рядом были подозрительные лица в капюшонах. До этого певец странно себя повел, как будто он нашел у знакомого марихуану и сделал вид, что снимает видео. Внезапно к клубу подъехал минивэн. Появились люди в масках и схватили Белорусских и его товарища.

На момент задержания у Тимы с собой оставалась "трава" и немного "порошка": "Это жизнь меня решила вывернуть наизнанку". Певец отметил, что он в тот вечер не употреблял наркотики, но он принимал вещества за несколько дней до задержания и не выкинул пакетик. Как оказалось, эта операция была спланирована. Телефон человека, который был с Тимой, прослушивался: "Они прям знали, что у него". Наркотики нашли только у Белорусских.

Причиной произошедшего Тима называет то, что этот человек, который с ним тоже был в клубе, связан с окружением Макса Коржа: "Все это окружение на большом карандашике... Человек имеет большое влияние на людей. Такие люди под микроскопом рассматриваются". Но у этого подозреваемого не нашли веществ.

Ночь Тима Белорусских провел в отделении милиции. Он до последнего не обращался к помощнице Марии. Согласился на адвоката, которого ему предоставили правоохранительные органы. Далее был обыск у артиста дома. Там ничего найдено не было.

Певца выпустили под залог. Сначала была названа сумма, которую было легко сразу заплатить. Когда Тима уже вышел из отделения, то выбежал милиционер и сообщил, что начальство считает, что залог был слишком маленький. Следующая цифра, со слов Тимы, была уже в десять раз больше. Сумма залога была примерно от 3,5 до 4 тысяч долларов.

"Я знал, что если мне придется сесть, то я лучше отсижу. Я не смогу всю жизнь бегать из-за своей глупости", - подчеркнул певец.

В своем сообщении в соцсетях, где он опровергал задержание, Тима хотел остановить поток клеветы о том, что у него было найдено 2 килограмма гашиша. Возможно, надо было написать не так, но он "был растерян" и это была "защитная реакция организма".