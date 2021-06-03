Чт, 3.06.2021
Все по-настоящему Илга Шуплинска о выходе из Новой консервативной партии
Илга Шуплинска о выходе из Новой консервативной партии

Тима Белорусских о матери своего ребенка, Беларуси и наркотиках: "Яна выпала с седьмого этажа"

Тима Белорусских ФОТО: скриншот видео

22-летний белорусский исполнитель Тима Белорусских (наст. имя - Тимофей Морозов) стал гостем нового выпуска передачи журналиста Юрия Дудя "ВДудь". Певец рассказал о дочери, трагедии с бывшей возлюбленной, отношении к происходящему в Беларуси и приговоре за хранение наркотиков.

Арест

В январе 2021 года Тима Белорусских был обвинен в хранении наркотиков, а в апреле приговорен к ограничению свободы на два года - к "домашней химии". Артист наказан, но может перемещаться. Как индивидуальный предприниматель он должен работать, а значит - он сам составляет свои рабочие графики. 

В соответствии с приговором, он не может употреблять алкоголь и ему следует до 19 часов быть дома, но все можно обговорить с инспектором: "Это такая достаточно индивидуальная тема... Это зависит от твоих отношений с человеком, который за тобой закреплен".

В январе 2021 Тима вместе с друзьями поехал в компьютерный клуб. Они вышли на улицу и ждали такси. В какой-то момент рядом были подозрительные лица в капюшонах. До этого певец странно себя повел, как будто он нашел у знакомого марихуану и сделал вид, что снимает видео. Внезапно к клубу подъехал минивэн. Появились люди в масках и схватили Белорусских и его товарища. 

На момент задержания у Тимы с собой оставалась "трава" и немного "порошка": "Это жизнь меня решила вывернуть наизнанку". Певец отметил, что он в тот вечер не употреблял наркотики, но он принимал вещества за несколько дней до задержания и не выкинул пакетик. Как оказалось, эта операция была спланирована. Телефон человека, который был с Тимой, прослушивался: "Они прям знали, что у него". Наркотики нашли только у Белорусских. 

Причиной произошедшего Тима называет то, что этот человек, который с ним тоже был в клубе, связан с окружением Макса Коржа: "Все это окружение на большом карандашике... Человек имеет большое влияние на людей. Такие люди под микроскопом рассматриваются". Но у этого подозреваемого не нашли веществ.

Ночь Тима Белорусских провел в отделении милиции. Он до последнего не обращался к помощнице Марии. Согласился на адвоката, которого ему предоставили правоохранительные органы. Далее был обыск у артиста дома. Там ничего найдено не было. 

Певца выпустили под залог. Сначала была названа сумма, которую было легко сразу заплатить. Когда Тима уже вышел из отделения, то выбежал милиционер и сообщил, что начальство считает, что залог был слишком маленький. Следующая цифра, со слов Тимы, была уже в десять раз больше. Сумма залога была примерно от 3,5 до 4 тысяч долларов. 

"Я знал, что если мне придется сесть, то я лучше отсижу. Я не смогу всю жизнь бегать из-за своей глупости", - подчеркнул певец. 

В своем сообщении в соцсетях, где он опровергал задержание, Тима хотел остановить поток клеветы о том, что у него было найдено 2 килограмма гашиша. Возможно, надо было написать не так, но он "был растерян" и это была "защитная реакция организма". 

Артист отрицает, что его приговор - это результат отказа поддержать белорусских оппозиционеров. Первоначально были такие разговоры о том, что это возможно, но с Белорусских так и не связались. Свой приговор он странным не считает. 

Тима Белорусских не считает, что он врал, когда говорил, что не употребляет наркотики. Ведь эти вещества не были частью его жизни.

Расставание с лейблом

С лейблом Kaufman Label Тима расстался, потому что осознал, что его жизнь идет не так, как он хочет: "Я не счастлив". Кроме того, у него был невероятно жесткий контракт с продюсером. Он перестал получать удовольствие от того, что делает. Как только он сообщил, что уходит с лейбла, "началось шоу". 

Оказывается, товарный знак Тима Белорусских не зарегистрирован на лейбле. Сейчас артист зарегистрировал его сам на себя, пока он на рассмотрении. После этого у него были поменяны пароли во всех соцсетях. Певец все начинает с нуля. Сам руководит своими аккаунтами и загружает сторис. 

Тима объяснил, что он не поддерживал, что песни для него писали другие люди. Это было не то, чего он хотел. Артист видел себя совсем другим.

Бывший лейбл утверждает, что Белорусских сейчас не может исполнять эти песни. Певец поясняет, что здесь речь идет, скорее всего, о музыке. Он готов их исполнять, но ждет решения суда.

Тем не менее на частных корпоративах Тима исполняет свои хиты. Он не знает, можно ли это делать юридически, но "его это вообще не волнует": "Я себя считаю таким же правообладателем".

Белорусских подчеркнул, что он сейчас не под контролем: "От меня вообще сейчас не знаешь, чего ожидать". Доходы от стриминговых сервисов приходят на заблокированные счета лейбла.

Тима утверждает, что сейчас он никак не зарабатывает.

Гонорары от пика популярности он уже потратил - купил дом и баню. Сумма, которую указывало издание Forbes (оборот за год - 200 тысяч долларов), верная, но, по словам Белорусских, она была даже больше. Артист отметил, что он просто хранил деньги и тратил их на родных и близких. 

Его доля на лейбле была 25%. В какой-то момент, отработав 270 концертов, Тима осознал, что это несправедливо. Но он указывает, что основная причина его ухода с лейбла - это не деньги. 

О дочери и бывшей возлюбленной

О своей дочери Тима Белорусских подробно рассказал лишь в апреле 2021 года. Он отмечает, что хотел это сделать, чтобы показать правду. Тем более что Софье уже 6 лет. Сейчас она живет у тети артиста. 

Отцом Белорусских стал в 16 лет. Это была неопытность и желание попробовать что-то новое: "Немножечко я был безответственный". Его девушке Яне было 17.

Он боялся разговора с родителями, особенно с отчимом возлюбленной. Его пугало, что мужчина был бывшим заключенным. Но все прошло хорошо. Все благосклонно восприняли эту новость. 

"Я живу уникальнейшую жизнь", - подчеркивает Тима. 

Артист признался, что они с Яной предохранялись, но в какой-то момент презерватив соскользнул. Получился казус, и теперь у них есть дочка Софья. С матерью своей дочери Белорусских сейчас не вместе.

В день выхода первого альбома Тимы случилось несчастье. Яна случайно выпала в окно. Девушка потянулась за телефоном: "В день, когда у меня вышел первый альбом... Мы праздновали выход, и Яна выпала с седьмого этажа".

Ее увезла скорая, а Тиму увезли на передачу к Андрею Малахову. В это время у Белорусских начался первый тур, а рядом с девушкой был его друг и помогал ей. Между ними возникла романтическая история, и они сблизились. У нее сейчас все хорошо, она может ходить, и певец этому рад. Со своей стороны он старается ей помогать. Конечно, Яна испытывает проблемы по сей день, потому что ее травмы были достаточно серьезными.

О происходящем в Беларуси

Происходящее в родной стране Тимы заставило его интересоваться тем, чем он никогда не интересовался. Он начал изучать, что происходит в Украине и России. В один из вечером он даже рыдал, настолько сожалел по поводу смерти Бориса Немцова. Случившееся вызвало у него такие эмоции, что он осознал: "Политика - это грязное дело". 

Отвечая на вопрос Юрия Дудя о возможном выступлении на корпоративе у Коли Лукашенко,

Белорусских объяснил, что больше не хочет, чтобы с его репутацией происходили какие-то игры. Поэтому он очень следит за тем, что делает. Наблюдая за тем, что происходит в его родной стране, он испытывает "уязвимость". 

Юрий Дудь спросил у Тимы, что он скажет Александру Лукашенко, если окажется перед ним:

"Слова не имеют никакого веса. Я не из тех людей, которые бы что-то высказывали лично". Артист подчеркнул, что Беларусь и Россию объединяет цензура и то, что людей могут убрать за то, что они имеют другое мнение. 

Видео: Интервью с Тимой Белорусских

НАВЕРХ
Back