Тима Белорусских о матери своего ребенка, Беларуси и наркотиках: "Яна выпала с седьмого этажа"

Тима Белорусских не считает, что он врал, когда говорил, что не употребляет наркотики. Ведь эти вещества не были частью его жизни.
С лейблом Kaufman Label Тима расстался, потому что осознал, что его жизнь идет не так, как он хочет: "Я не счастлив". Кроме того, у него был невероятно жесткий контракт с продюсером. Он перестал получать удовольствие от того, что делает. Как только он сообщил, что уходит с лейбла, "началось шоу".
Оказывается, товарный знак Тима Белорусских не зарегистрирован на лейбле. Сейчас артист зарегистрировал его сам на себя, пока он на рассмотрении. После этого у него были поменяны пароли во всех соцсетях. Певец все начинает с нуля. Сам руководит своими аккаунтами и загружает сторис.
Тима объяснил, что он не поддерживал, что песни для него писали другие люди. Это было не то, чего он хотел. Артист видел себя совсем другим.
Бывший лейбл утверждает, что Белорусских сейчас не может исполнять эти песни. Певец поясняет, что здесь речь идет, скорее всего, о музыке. Он готов их исполнять, но ждет решения суда.
Тем не менее на частных корпоративах Тима исполняет свои хиты. Он не знает, можно ли это делать юридически, но "его это вообще не волнует": "Я себя считаю таким же правообладателем".
Белорусских подчеркнул, что он сейчас не под контролем: "От меня вообще сейчас не знаешь, чего ожидать". Доходы от стриминговых сервисов приходят на заблокированные счета лейбла.
Тима утверждает, что сейчас он никак не зарабатывает.
Гонорары от пика популярности он уже потратил - купил дом и баню. Сумма, которую указывало издание Forbes (оборот за год - 200 тысяч долларов), верная, но, по словам Белорусских, она была даже больше. Артист отметил, что он просто хранил деньги и тратил их на родных и близких.
Его доля на лейбле была 25%. В какой-то момент, отработав 270 концертов, Тима осознал, что это несправедливо. Но он указывает, что основная причина его ухода с лейбла - это не деньги.
О дочери и бывшей возлюбленной
О своей дочери Тима Белорусских подробно рассказал лишь в апреле 2021 года. Он отмечает, что хотел это сделать, чтобы показать правду. Тем более что Софье уже 6 лет. Сейчас она живет у тети артиста.
Отцом Белорусских стал в 16 лет. Это была неопытность и желание попробовать что-то новое: "Немножечко я был безответственный". Его девушке Яне было 17.
Он боялся разговора с родителями, особенно с отчимом возлюбленной. Его пугало, что мужчина был бывшим заключенным. Но все прошло хорошо. Все благосклонно восприняли эту новость.
"Я живу уникальнейшую жизнь", - подчеркивает Тима.
Артист признался, что они с Яной предохранялись, но в какой-то момент презерватив соскользнул. Получился казус, и теперь у них есть дочка Софья. С матерью своей дочери Белорусских сейчас не вместе.