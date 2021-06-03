Нил Ушаков может быть связан с белорусским табачным олигархом. Расследование Nexta

В расследовании Nexta рассказывается о ряде "избранных" предпринимателей, которым Лукашенко позволил разбогатеть за счет белорусов.

Одним из таких предпринимателей является Олексин, которого часто называют королем табака в Беларуси.

Несколько лет назад Лукашенко предоставил Олексину исключительное право на ввоз табака в Беларусь по специальному заказу. Также Олексин получил разрешение на строительство новой сигаретной фабрики и развитие сети продаж табака.

Его имя также упоминается в нескольких расследованиях белорусских журналистов о контрабанде сигарет.

Этой зимой стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении Олексина. Как в феврале сообщила латвийская телепрограмма de facto, Олексин был исключен из первоначального санкционного списка по запросу Латвии.

Расследование Nexta утверждает, что исключение Олексина из санкционного списка в Брюсселе очень активно лоббировал бывший мэр Риги Ушаков.

На это обратил внимание белорусский активист, руководитель Creative Politics Hub Николай Халезин. Он отметил, что имя Ушакова уже несколько раз упоминалось в Латвии в контексте коррупции.

Халезин допускает, что Ушаков мог быть причастен к контрабанде Олексиным табачных изделий из Беларуси в Латвию.