Пт, 4.06.2021
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Нил Ушаков может быть связан с белорусским табачным олигархом. Расследование Nexta

Нил Ушаков ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Белорусское оппозиционное СМИ Nexta опубликовало новое расследование о коррупции в режиме белорусского диктатора Александра Лукашенко. В исследовании также указывается на возможную связь бывшего мэра Риги и нынешнего депутата Европарламента Нила Ушакова с близким Лукашенко белорусским бизнесменом Алексеем Олексиным.

В расследовании Nexta рассказывается о ряде "избранных" предпринимателей, которым Лукашенко позволил разбогатеть за счет белорусов.

Одним из таких предпринимателей является Олексин, которого часто называют королем табака в Беларуси.

Несколько лет назад Лукашенко предоставил Олексину исключительное право на ввоз табака в Беларусь по специальному заказу. Также Олексин получил разрешение на строительство новой сигаретной фабрики и развитие сети продаж табака.

Его имя также упоминается в нескольких расследованиях белорусских журналистов о контрабанде сигарет.

Этой зимой стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении Олексина. Как в феврале сообщила латвийская телепрограмма de facto, Олексин был исключен из первоначального санкционного списка по запросу Латвии.

Расследование Nexta утверждает, что исключение Олексина из санкционного списка в Брюсселе очень активно лоббировал бывший мэр Риги Ушаков.

На это обратил внимание белорусский активист, руководитель Creative Politics Hub Николай Халезин. Он отметил, что имя Ушакова уже несколько раз упоминалось в Латвии в контексте коррупции.

Халезин допускает, что Ушаков мог быть причастен к контрабанде Олексиным табачных изделий из Беларуси в Латвию.

Семья Олексиных в Латвии владеет компанией Latgales alus и компанией Mamas D, которая продает солод и производит электроэнергию и тепло.

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