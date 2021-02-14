Евросоюз по просьбе Латвии исключил из санкционного списка белорусского олигарха

Санкции ЕС направлены против 88 физически лиц и семи предприятий. В третьем раунде санкций в середине декабря в список были включены и два предпринимателя: Александр Шакутин и Николай Воробьев.

Страны-участницы принимали решение и о других предпринимателях. Один из них - бизнес-партнер Воробьева Олексин, который активен в сферах транзита, табака, банков и других. Однако его от санкций спасла Латвия.

"Если говорить об Олексине, да, он был в этом списке. Только в последний момент его вычеркнули. Да, мы знаем, что это было решение делегации Латвии", - заявил в интервью передаче проживающий в Лондоне белорусский активист по защите прав людей Николай Халезин. 2

Причиной просьбы Латвии не включать Олексина в санкционный список определенно могут быть его бизнес-интересы здесь. Жене и сыну Олексина в Даугавпилсе принадлежит предприятие Latgales alus, трудоустроившее 70 человек, и компания Mamas D, торгующая солодом и производящая электричество и тепло.

"Понятно, что Латвия не хочет терять такого инвестора. Но суть дела в том, что с помощью некоторых наших расследований доказано, что средства, которые в Латвии инвестирует Олексин, получены коррупционными схемами", - сказал Халезин, отметив, что готов предоставить эту информацию властям Латвии, если государство изъявит интерес.

В МИД передаче не подтвердили, но и не отклонили информацию, что именно по просьбе Латвии белорусского предпринимателя Олексина исключили из санкционного списка.

Министерство в письменном ответе указало, что в ходе процесса подготовки санкций ряд первоначальных предложений был исключен в ходе общих дискуссий.

Министерство также напомнило сказанное ранее в Сейме министром Эдгаром Ринкевичем, что предыдущий пакет акций был только первым шагом и сигнал для остальных.

Нужно отметить, что и почти десять лет назад латвийские дипломаты прикладывали усилия, чтобы санкции ЕС против Беларуси минимально затронули экономику Латвии. Тогда санкции применили против Юрия Чажа, которого многие считали наиболее приближенным к Лукашенко предпринимателем. Именно семья Олексина позднее переняла компании Чижа в Латвии - уже упомянутые Latgales alus и Mamas D.

Олексин сегодня представлен во многих сферах бизнеса, которые раньше были государственным бизнесом, а в последние года попали в частные руки. Предприниматели, которые их получили, всегда должны были делиться с семьей Лукашенко. Эти деньги сначала попадают в Bremino, а затем через офшоры покидают страну", - рассказал Халезин. 2