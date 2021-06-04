Картина "Чернобыль" вышла на стриминговом сервисе Netflix
Российский актер Данила Козловский сообщил в своем Instagram-аккаунте о том, что его картина про трагедию на Чернобыльской АЭС вышла на стриминговом сервисе Netflix.
Российский актер Данила Козловский сообщил в своем Instagram-аккаунте о том, что его картина про трагедию на Чернобыльской АЭС вышла на стриминговом сервисе Netflix.
"Начиная с сегодняшнего дня фильм "Чернобыль" на Netflix. Честно говоря, об этом мы знали еще зимой, задолго до выхода в прокат. Но только сегодня наши заокеанские партнеры разрешили нам сообщить эту новость", - написал Козловский.
Один из продюсеров картины Александр Роднянский добавил, что "Чернобыль" будет доступен аудитории сервиса в разных странах, а не только на локальном рынке, так как он вышел на Netflix как мировая премьера.
"В силу стратегии международной экспансии Netflix, эта компания покупает сотни фильмов и сериалов на различных национальных языках. И выход Netflix на российский рынок означает, что все больше российских фильмов появляется в их библиотеке. Как старых, так и современных", - цитирует Роднянского Esquire.
Он отметил, что речь идет о доступности этих фильмов для российских зрителей. Они также брендируются особым образом.
"До сегодняшнего дня из художественных фильмов так вышли лишь два - "Серебряные коньки" и "Майор Гром".
Фильм "Чернобыль" продан независимым дистрибуторам и его ждет широкий международный прокат, включая Южную Корею, Японию, Латинскую Америку, США и Китай.
Напомним, картина "Чернобыль" вышла в прокат 15 апреля. Это история жизни молодого пожарного на атомной станции в Припяти.