Суд признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков
Российского рэпера Моргенштерна суд в Москве признал виновным в пропаганде наркотиков в клипах. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Life Shot.
Российского рэпера Моргенштерна суд в Москве признал виновным в пропаганде наркотиков в клипах. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Life Shot.
Известно, что Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал артиста на 100 тысяч рублей (1,1 тысячи евро).
Суд признал Моргенштерна виновным по административному делу по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств"). Теперь ему грозит штраф до 1 миллиона рублей (11,2 тысячи евро).
Исполнитель якобы не согласен с решением. Он заявил, что собирается обжаловать штраф.
В марте в СМИ появилось сообщение о том, что популярному российскому рэперу Моргенштерну предложили работу в Альфа-банке. Артист должен был стать "директором по работе с молодежью", но после того, как против него было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков, учреждение от своих слов отказалось.
В апреле в отношении музыканта возбудили административное дело за пропаганду наркотиков, Альфа-банк сообщил журналистам, что Алишер Моргенштерн не работает в их организации. Все, что ранее говорилось в СМИ, было названо рекламным ходом, сообщает РБК.
Напомним, в пропаганде наркотиков Моргенштерна обвинили после выхода клипов "Розовое вино 2" и Family. УНК ГУ МВД России по Москве возбудило в отношении рэпера административное дело по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств").
Артист отказался признать вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Жорина, который указал, что в песнях Моргенштерна нет никакой пропаганды наркотиков.