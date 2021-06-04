Суд признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков

Известно, что Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал артиста на 100 тысяч рублей (1,1 тысячи евро).

Суд признал Моргенштерна виновным по административному делу по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств"). Теперь ему грозит штраф до 1 миллиона рублей (11,2 тысячи евро).

Исполнитель якобы не согласен с решением. Он заявил, что собирается обжаловать штраф.

В марте в СМИ появилось сообщение о том, что популярному российскому рэперу Моргенштерну предложили работу в Альфа-банке. Артист должен был стать "директором по работе с молодежью", но после того, как против него было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков, учреждение от своих слов отказалось.

В апреле в отношении музыканта возбудили административное дело за пропаганду наркотиков, Альфа-банк сообщил журналистам, что Алишер Моргенштерн не работает в их организации. Все, что ранее говорилось в СМИ, было названо рекламным ходом, сообщает РБК.

Напомним, в пропаганде наркотиков Моргенштерна обвинили после выхода клипов "Розовое вино 2" и Family. УНК ГУ МВД России по Москве возбудило в отношении рэпера административное дело по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств").