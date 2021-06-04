Стартует второй сезон сериала "Света с того света". Он о любви, дружбе и "экстрасенсорной" психологии

Главная героиня - выпускница медицинского вуза Света, которая после несчастного случая не может ходить. От нее все отворачиваются: увольняют с работы, а затем бросает любимый. Но Света не отчаивается и находит врача, готового сделать операцию, которая поставит её на ноги. Осталось только как-то достать шестизначную сумму в евро. Решение приходит буквально из космоса: стать "экстрасенсом" на дому!

"Света с того света" в формате скринлайф рассказывает историю героини, живущей двойной жизнью: в образе онлайн-экстрасенса она помогает отчаявшимся людям, но у нее самой хватает забот, главная из которых – любовь!

В новом сезоне из 19 серий "Света с того света" превращается в полномасштабную романтическую комедию, ведь главную героиню настигает внезапная любовь - буквально из соседнего окна, за которым она следит с помощью телескопа. Света пускается в погоню за своим счастьем. Ее ждет куча преград: от странных проблем клиентов до маминой игуаны. Но добрая и чуткая Света не может никого бросить в беде: ей нужно помочь всем и сразу, не забыв про себя.

Сценарий скринлайф-ситкома о буднях "экстрасенса" на дому написали мастера романтичных и жизнеутверждающих комедий Анна Пармас ("Давай разведёмся", "История одного назначения") и Ольга Николаева. Креативными продюсерами сериала о принятии себя, любви, дружбе и сочувствии стали Антон Колбасов ("Гусар", "Девушки с Макаровым") и Юлия Галиченко ("Триада", "Универ"). Продюсером "Светы с того света" выступил Вячеслав Дусмухаметов.

Видео: трейлер "Света с того света"

Мария Машкова, исполнительница роли Светы/Светозары:

"Во втором сезоне мы узнаем, насколько Света нежная, и как ей хочется любви – ещё больше, чем в первом сезоне. Романтическая линия для меня была основной. Я прямо переживала, кого утвердят на роль Светиного возлюбленного - хотелось по-настоящему краснеть в кадре. Это же скайп-камеры, крупный план и видны все детали. Надеюсь, что у меня получилось пару раз засмущаться и покраснеть по-настоящему. Уж очень симпатичного героя нашли".

Антон Колбасов, креативный продюсер сериала "Света с того света": "Наш сериал не про экстрасенсов, как может показаться. Это история про человека, который имеет большое желание встать на ноги и использует для этого все возможности, в том числе пользуясь наивностью людей. Но Света не мошенник! Она по-своему всем помогает, работает как психолог, только под маской гадалки. Ей люди звонят со своими проблемами, и она их пытается решить. Света никогда никого не бросает и всегда готова помочь".

Юлия Галиченко, креативный продюсер: "В темные времена люди всегда хватаются за нечто сверхъестественное, потому что перестают верить в реальность, в которой все очень плохо. Мы в сериале показываем как раз таких отчаявшихся людей. А Света как человек, склонный к эмпатии, не может просто выдоить из них деньги, разложить карты таро перед экраном и сказать "до свидания", она старается им помочь. Какими бы странными не были их фобии, надежды или запросы в космос, любому человеку можно помочь, если проявить к нему сочувствие, и совсем необязательно бить в шаманские бубны для этого".

Смотрите сериал "Света с того света" на ТНТ с 15 июня - с понедельника по четверг в 20:00.