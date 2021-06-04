Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Настя Калашникова в новом сезоне "Триады" на ТНТ

В первом сезоне сериала ТНТ креативный продюсер Дарья Грацевич сделала Толика (Борис Дергачев) героическим будущим отцом, который решил заботиться обо всех своих женщинах, никого не бросая. Однако это привело к тому, что все его только возненавидели. События второго сезона берут свое начало спустя полгода после концовки первого - женщины Толика с ним принципиально не общаются, но все герои снова встретятся: в роддоме, где вся триада будет рожать одновременно.

Появление детей ставит перед Толиком новые вопросы. Как помочь всем трем молодым матерям? Как решить их жилищные и финансовые проблемы? Как поделить свое время между четырьмя младенцами? Но и старые проблемы никуда не делись: с какой из женщин построить настоящую семью, и как отпустить двух остальных в совершенно отдельную жизнь?

Если первый сезон "Триады" рассказывал о том, как люди попали в нестандартную ситуацию и не знали, что им делать, то второй – о попытках приспособиться к новой реальности. Толик - уже не просто муж одной из героинь, теперь он постарается стать хорошим папой, ведь на самом деле у него давно была мечта о детях.

К своим ролям и житейским ситуациям персонажей также вернутся Ника Вайпер и Александр Пташенчук, Инга Оболдина, Елена Шевченко, Лаура Пицхелаури и Кирилл Полухин.

Новый сезон "Триады" смотрит на серьезные вопросы семейной жизни и взрослого выбора через сотни комических ситуаций. Юмор об отношениях мужчины и женщины теперь дополнят казусы из жизни молодых родителей - причем в четырехкратном размере, поскольку три главные героини подарили Толику сразу четырех младенцев.

Борис Дергачев: "Ошибки могут случиться у всех. Суть сериала в том, как выходить из этих ошибок. И во втором сезоне как раз раскрываются ценности, расставляются приоритеты и становится понятно, что нужно моему герою Толе".

Придуманный Дарьей Грацевич и Семеном Слепаковым сериал стал событием на российском телевидении и заинтересовал зарубежных продюсеров: права на показ и адаптацию "Триады" были проданы международной компании Armoza Formats, которая сотрудничает с HBO, FOX, NBC, BBC, Channel 4 UK и другими известными платформами.