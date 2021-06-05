Новый клип Little Big: кавер на Backstreet Boys, блеющая овца, Глюкоза и Золушка после пластических операций

Видео преподносится как ожившая сказка на современный лад. В ней Золушка (Софья Таюрская) при помощи Феи-крестной становится красавицей в розовом платье. В клипе Золушка обращается к пластической хирургии, увеличивает грудь и меняет подбородок. Далее она получает автомобиль вместо кареты, а вместо туфельки ей надевают розовый "крокс".

Другой герой клипа - принц (Илья Прусикин) - живет во дворце. Там же находится майнинговая ферма, где криптовалюту генерируют гномы. Они пародируют в клипе известные мемы: например, нависают над Белоснежкой или танцуют с гробом. Есть на видео и блеющая овца, которая поет вместе с Прусикиным.

Что касается музыки: это кавер на песню группы Backstreet Boys Everybody, который вошел в новый альбом. В нем Little Big перепели хиты группы Aqua, Надежды Кадышевой и Ricchi e Poveri.

Певица Глюкоза предстала в образе одной из сестер Золушки. Исполнительницу невозможно узнать. В клипе ей тоже улучшают фигуру - увеличивают губы и ягодицы.

На финальном балу принц и Золушка сидят вместе, но тот внезапно во время пира обращает внимание на Русалку. Тогда Золушка отправляется домой и расколдовывает овцу - она превращается в голубоглазого блондина.

Заканчивается клип намеком на то, что это всего лишь сказка. Золушка пытается успокоить ребенка на руках, пока голубоглазый красавец с мешками под глазами пьет пиво в старом кресле.

"Я целовалась с живым бараном! В клипе это всего секунда, а на деле дублей 20", - написала Таюрская в соцсетях.

Не все поклонники положительно оценили видео и песню. Были те, кто посчитал, что Little Big стоит вернуться к рейв-музыке.

Почти за сутки ролик посмотрели свыше 1,7 миллиона раз. У клипа 205 тысяч лайков и 13 тысяч дизлайков.