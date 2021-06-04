"Не знаю его и знать не хочу. Пускай делает, что хочет": Путин высказался о Романе Протасевиче

"Нас затюкали этими вопросами - и меня, и канцлера [Австрии Себастьяна Курца]. Какой-то Роман Протасевич, я знать его не знаю и знать не хочу. Пускай он делает, что хочет - борется с режимом [Александра] Лукашенко", - сказал он.

Путин также отверг предположения о том, что к инциденту причастны российские спецслужбы.

По его словам, он вообще ничего не знает об этом инциденте.

"Понимаете, это нас не касается совершенно. Я не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Беларуси", - сказал президент.

Задержание девушки Протасевича, гражданки России Софьи Сапеги Путин не комментировал.

Путин через несколько дней после вынужденной посадки самолета встречался с Лукашенко в Сочи. По словам Лукашенко, президенты, в том числе, обсудили этот инцидент. После этого Путин поручил МИДу следить за делом Сапеги.