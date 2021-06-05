Текстовая трансляция ⟩ В Латвии прошли муниципальные выборы: зарегистрирована рекордно низкая явка - 34,01%

Избирательные участки були открыты с 7:00 до 20:00. Избиратели могли голосовать на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа.

В Риге выборы не состоятся, так как столичная дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году. Также выборы не состоятся в Резекненском крае, где они приостановлены в связи с решением Конституционного суда, признавшим не соответствующим Конституции присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю.

Так как выборы проводились в условиях пандемии Covid-19, на участках избиратели должны были соблюдать меры безопасности - придерживаться дистанции два метра, дезинфицировать руки, носить маски, также рекомендовалось пользоваться собственной авторучкой. Если у избирателя их не было, он мог получить одноразовую маску и авторучку на участке.

Для участия в голосовании необходимо было предъявить удостоверяющий личность документ. Избиратели могли голосовать на любом избирательном участке конкретного самоуправления, так как на выборах действует электронный онлайн-регистр, который обеспечивал соблюдение принципа "один избиратель - один голос". Печать в паспорт об участии в выборах не ставился.

При получении материалов для голосования ЦИК рекомендует избирателям убедиться в том, что на конверте для голосования имеется печать соответствующего участка, а также им выданы бюллетени всех участвующих в выборах кандидатских списков. Избирательный бюллетень можно оставить без изменений, отметить плюсами кандидатов, которых избиратель особо поддерживает, и вычеркнуть тех, кого не поддерживает.

Если по каким-либо техническим причинам онлайн-регистр избирателей не будет доступен, для голосования предусмотрен регистрационный конверт. Избиратель будет занесен в отдельный список, где должен подписаться о получении материалов о голосовании. Вместе с конвертом и бюллетенями для голосования ему будет выдан еще один конверт - регистрационный, на котором будут имя, фамилия и персональный код избирателя. После того как избиратель сделает свой выбор, анонимный конверт для голосования он должен вложить в регистрационный конверт и передать возле урны сотруднику избирательного участка, который проставит печать и бросит его в урну.

После возобновления работы онлайн-регистра избирательная комиссия проверит, имел ли избиратель право голосовать в соответствующем избирательном округе и не проголосовал ли уже на другом участке. После этого в регистр будет внесена запись о том, что избиратель проголосовал на соответствующем избирательном участке и его голос действителен. Если же избиратель за это время уже проголосует на другом участке, ранее отданный голос будет аннулирован.

Адреса участков для голосования на выборах самоуправлений можно узнать на сайте www.cvk.lv, а свой избирательный округ - на сайте Управления по делам гражданства и миграции. Также необходимую информацию можно получить по справочному телефону ЦИК 67049999, который сегодня работает с 7:00 до 24:00.

Избиратели могут подать заявку на голосование по месту своего проживания, если по состоянию здоровья не могут прийти на участок. Также подать заявку на голосование по месту проживания могут избиратели, которые находятся в самоизоляции или на карантине из-за Covid-19.

Со списками кандидатов и предвыборными программами можно ознакомиться на сайте ЦИК https://pv2021.cvk.lv.

На выборах самоуправлений будут избраны 664 депутата местных органов власти

Сегодня на выборах самоуправлений жители латвийских регионов изберут в местные органы власти 664 депутата, сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Больше всего списков подано на выборы в Ропажском крае - 14 и Юрмале - 13. Меньше всего списков на этих выборах будет в Валкском и Вентспилсском краях - по три.

Среди кандидатов в местные органы власти 61,6% мужчин и 38,4% женщин. Самому младшему кандидату 18 лет, самому старшему - 91 год. Средний возраст кандидатов составляет 46,1 года, 69,9% кандидатов имеют высшее образование.

В среднем на одно депутатское место в местных органах власти претендуют восемь человек.